Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Šport

Michalovce zdolali Bardejov 3:1 a postúpili do osemfinále

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V osemfinále sa stretnú s víťazom duelu FC Petržalka - FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Autor TASR
Bardejov 29. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce postúpili do osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom stretnutí 4. kola na pôde štvrtoligového Partizánu Bardejov zvíťazili 3:1. V osemfinále sa stretnú s víťazom duelu FC Petržalka - FC DAC 1904 Dunajská Streda.



Slovenský pohár - Slovnaft Cup - 4. kolo

Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:1)

Góly: 44. Toube - 5. Lemiško, 58. Danko, 90.+2 Makeľ (vlastný)
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR