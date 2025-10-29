< sekcia Šport
Michalovce zdolali Bardejov 3:1 a postúpili do osemfinále
V osemfinále sa stretnú s víťazom duelu FC Petržalka - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Autor TASR
Bardejov 29. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce postúpili do osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšom stretnutí 4. kola na pôde štvrtoligového Partizánu Bardejov zvíťazili 3:1. V osemfinále sa stretnú s víťazom duelu FC Petržalka - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Slovenský pohár - Slovnaft Cup - 4. kolo
Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:1)
Góly: 44. Toube - 5. Lemiško, 58. Danko, 90.+2 Makeľ (vlastný)
Slovenský pohár - Slovnaft Cup - 4. kolo
Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:1)
Góly: 44. Toube - 5. Lemiško, 58. Danko, 90.+2 Makeľ (vlastný)