Michalovce zdolali HK Nitra 4:2 v 43. kole Tipos extraligy

Tipos extraliga - 43. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)



Góly: 25. Santos (Daugavinš, Drgoň), 38. Valach, 54. Newton (Drgoň, Daugavinš), 60. Newton – 27. Gill (Buček, Stacha), 34. Jackson (Newell, Gates). Rozhodovali: Orolin, Krajčík - Jurčiak, Šoltés, vylúčení: 8:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2679 divákov



Michalovce: Glosár – Bindulis, Bodák, Korenčík, Drgoň, Macejko, Michalčin – Santos, Newton, Daugavinš – Wilkins, Heard, M. Valach – Puliš, Solenský, Paločko – Kabáč, Buc, Vašaš

Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Gajdoš, Kousa, Stacha, Vitaloš, Bača, Valent – Buček, Gill, Bajtek – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Hrnka, Pobežal, Bubela

Michalovce 14. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v stredajšom zápase 43. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 4:2. O piatom triumfe Michalovčanov v sérii rozhodol v 54. minúte kanadský útočník Max Newton.Domácich poslal do vedenia v 25. minúte Santos, no "corgoni" dokázali reagovať gólmi Gilla a Jacksona. Do tretieho dejstva sa išlo za stavu 2:2 po strele Valacha, ktorý vymietol horný roh Kašíkovej bránky. Rozhodujúci okamih prišiel v 54. minúte, keď Daugavinšovu strelu tečoval Newton a rovnaký hráč 31 sekúnd pred záverečnou sirénou poistil víťazstvo Michaloviec počas nitrianskej hry bez brankára.