Michalovce zdolali Liptovský Mikuláš 5:2, Zvolen vyhral v Bystrici

Tipos extraliga - 52. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)



Góly: 2. Rockwood (Bodák, Michnáč), 16. Rockwood (Lukosevicius, Krastenbergs), 19. Krastenbergs (Michnáč, Hudec), 41. Solenský (Bodák), 50. Krastenbergs (Drgoň, Junca) - 30. Haluška (Sukeľ, Droppa), 32. Sukeľ (Ullman, Réway). Rozhodcovia: Jobbágy, Štefik – Tomáš, Bogdaň, vylúčení: 4:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1469 divákov.



Michalovce: Junca – Kulda, Bodák, Meliško, Drgoň, Hudec, Brejčák – Krastenbergs, Rockwood, Michnáč – Fominych, Rönni, Lukosevicius – Kabáč, Solenský, Vašaš – Valach, Buc, Svitana



Liptovský Mikuláš: Surák (50. Klimčák) – Bíly, Hraško, Ullman, Dropp, Fekiač, Mezovský, Mihálik – Réway, Sukeľ, Barcík – Šandor, Egle, Vojtech – Haluška, Kriška, Sejna – Podolinský, Malček, Marcinčin

HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 4:7 (1:2, 1:1, 2:4)



Góly: 17. Turnbull (Boucher, Voyer), 26. Bíreš (Česánek, Tomka), 47. Adams (Michalčin, Faith), 55. Petriska (Bíreš) – 8. Kudrna, 15. Kudrna (Sládok, Keefer), 24. Olson (Hecl, Beňo), 45. Olson (Hecl), 49. Rapuzzi (Zuzin, Hecl), 52. Olson (Hecl, Marcinek), 60. Zuzin (Viedenský). Rozhodcovia: Moller, Hronský – Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2896 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, L. Kozák, Česánek – Voyer, Boucher, Turnbull – Petriska, Wedman, R. Faith – Kukuča, Myklucha, Šoltés – Tomka, Bíreš, Adams



Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Fairbrother, Pišoja, Beňo, Sládok, Kobolka – Zuzin, Olson, Hecl – Keefer, Viedenský, Macek – Marcinek, Rapuzzi, Kudrna – Lunter, Fekiač, Súľovský – Gron

Michalovce 28. februára (TASR) - Hokejisti Michaloviec zvíťazili v 52. kole Tipos extraligy nad Liptovským Mikulášom 5:2. Domáci tak ukončili trojzápasové čakanie na víťazstvo, pre hostí to bola naopak piata prehra za sebou. Liptáci tak definitívne stratili šancu na zisk miestenky do predkola play off a v tabuľke obsadia konečné 11. miesto.Základ úspechu položili Michalovčania už v prvej tretine, keď sa im podarilo zaznamenať tri presné zásahy. Liptáci sa po prestávke dvoma gólmi vrátili ešte do boja o víťazstvo, ale domáci zareagovali v tretej tretine a úspechom potešili svojich fanúšikov.Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v derby na svojom ľade Zvolenu 4:7 a utrpeli tretiu prehru z uplynulých štyroch stretnutí. Hokejisti spod Pustého hradu bodovali vo štvrtom zápase v rade a definitívne si zabezpečili miestenku v predkole play off (kvalifikácii o postup do play off). Stále živia aj nádej na deviate miesto. Hetrikom sa v drese hostí blysol Kyle Olson, štyrmi asistenciami Marek Hecl.Do dvojgólového vedenia išli v prvej tretine hostia, keď z chýb súpera v defenzíve ťažil dvakrát pohotový Kudrna. Domáci znížili po kombinačnej akcii Turnbullom, lenže na začiatku stredného dejstva zvýšil 3:1 pre hostí v presilovke Olson z dorážky. Bystrica opäť znížila po rýchlej akcii Bírešom z medzikružia, lenže v tretej tretine po góloch Olsona a Adamsa priklonil misky váh na stranu Zvolena v početnej výhode z dorážky Rapuzzi. Keď Olson zaknihoval hetrik, o víťazovi bolo rozhodnuté. Nič na tom nezmenil znižujúci gól Petrisku, keď hostia ustáli aj 92-sekundové oslabenie o dvoch hráčov. Poistku pridal do prázdnej bránky Zuzin.