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Michalovce zdolali Prešov 4:3 pp, Žilina lídrom po výhre nad Popradom
Michalovce zastavili sériu štyroch prehier, naopak Prešov na prvú tohtosezónnu výhru naďalej čaká a zostáva so siedmimi bodmi na poslednom 12. mieste.
Autor TASR,aktualizované
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Michalovce 11. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v stredajšom stretnutí 17. kola Tipsport ligy nad HC Prešov 4:3 po predĺžení. Zastavili tak sériu štyroch prehier, naopak Prešov na prvú tohtosezónnu výhru naďalej čaká a zostáva so siedmimi bodmi na poslednom 12. mieste.
Domáci sa ujali vedenia v 13. minúte zásluhou Milana Kytnára, no hostia v druhej tretine tromi gólmi otočili priebeh. Michalovčania potom zabrali a dokázali dostať zápas do predĺženia, keď sa v 37. a 52. minúte dvakrát strelecky presadil Igor Safaralejev. V extra čase rozhodol o víťazstve Dukly Daniil Fominych po prihrávke od Matthewa Bouchera.
Banskobystrickí hokejisti zdolali v 17. kole Tipsport ligy na svojom ľade Košice 6:3.
Vyhrali štvrtý duel z uplynulých piatich. Hostia z východu republiky naopak prehrali štvrtý zápas z posledných piatich.
Do bystrickej bránky sa vrátil po zranení Buitenhuis, nechytal od 4. októbra. Domáci išli do vedenia 2:0 po góloch v oslabení. Z úniku sa presadil Zigo a z protiútoku Matoušek. Košického gólmana Riečického nahradil Jurčák a zníženie privodil Eliáš spred bránkového priestoru. Lenže o 28 sekúnd z prečíslenia zvýšil na 3:1 Faith. V 2. tretine hostia vyrovnali nepokrytým Jellúšom a po presnej strele z uhla Hudecom. Následne však dostal Panasenko trest do konca zápasu a v hre 4 proti 4 bol úspešný prienik Michalčina a v presilovke 4 na 3 dal z dorážky piaty gól B. Bystrice Šoltés. V 3. tretine nevyužil únik Mikúš a trestal Loshing, ktorý sa v závere natlačil pred bránku a uzavrel bekhendom duel na 6:3.
Hokejisti Žiliny zdolali v šlágri 17. kola Tipsport ligy na domácom ľade Poprad 4:3 a vďaka lepšiemu skóre vystriedali „kamzíkov“ na čele súťaže. Domáci vstupovali do duelu z 2. miesta a s trojbodovým mankom na Poprad, aktuálne majú oba tímy na konte po 34 bodov. Patrik Koyš si pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 pripísal 312. bod v drese Žiliny a prekonal doterajší klubový rekord.
Skóre otvoril hosťujúci Urbánek už v 2. minúte, no Žilinčania potom prebrali taktovku a v 14. minúte vyrovnali zásluhou Koyša, ktorý dal svoj prvý gól v sezóne a vôbec prvý od februára. Vedenia sa prvýkrát v stretnutí ujali po góle Deja v 18. minúte. Popradčania v druhej tretine zlepšili výkon a po aktívnej hre si vypracovali prvú presilovku, ktorú následne využili po tvrdej strele Bodáka od modrej čiary - 2:2. V tlaku pokračovali, mali k dispozícii aj ďalšiu početnú výhodu, no doplatili na slabší úsek v podaní brankára Hudáčka. Rýchlou rozohrávkou chcel využiť striedanie domácich, Walega však prihrávku zachytil a vrátil Žiline vedenie. Výhonský sa potom presadil pomedzi nohy skúseného brankára, ktorého následne vystriedal v bránke Belányi. Útočník Dvořák dokázal znížiť svojím 10. gólom v sezóne po ďalšom vylúčení domácich za príliš veľa hráčov na ľade. Poprad ešte v závere musel brániť presilovku „vlkov“ a aj preto už nestihol poslať duel do predĺženia. Hosťujúci Coulter ešte po chybe Janusa dostal rukou puk do siete, no rozhodcovia ho neuznali.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v stredajšom stretnutí 17. kola Tipsport ligy nad Zvolenom 4:3. Hostia prehrávali 1:3, no tromi gólmi v druhej tretine otočili vývoj stretnutia. Víťazný gól zaznamenal Xavier Cormier sekundu pred sirénou prostrednej časti hry. Jeho spoluhráč a krajan Danick Martel zaznamenal desiaty gól v sezóne, zatiaľ čo 18-roční Tobias Zvolenský a Marko Požgay si pripísali prvé presné zásahy v drese A-tímu „rytierov“.
V prvej tretine zaujala divoká časť zápasu, ktorá trvala 42 sekúnd a padli v nej až tri góly. Najprv Macek tečom otvoril skóre v čase 8:51, Šramaty vyrovnal do siete svojho bývalého klubu o 21 sekúnd neskôr a o deväť sekúnd už domáci opäť viedli po chybe obrancu Martina a góle Zvolenského. Požgay potom zvýšil na 3:1, no Zvolenčanom vôbec nevyšiel zvyšok druhej tretiny a inkasovali až trikrát. Kupčo najprv znížil, potom Martel vyrovnal a Cormier rozhodol tesne pred koncom druhej tretiny.
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš vyhrali v Tipsport lige tretí zápas za sebou. V stredajšom 17. kole zdolali na domácom ľade úradujúceho majstra HK Nitra 6:3. Liptáci si v polovici stretnutia vybudovali trojgólový náskok. Hostia dokázali gólmi Artura Turanského a Dmytra Timashova znížiť na 3:4, ale záverečné slovo mali domáci, ktorí dvoma presnými zásahmi poistili svoj triumf.
Bratský súboj medzi Alexom (Liptovský Mikuláš) a Maximom Čajkovičom (Nitra) vyznel lepšie pre domáceho hráča, ktorý sa podieľal na víťazstve gólom a asistenciou. V zostave HK 52 chýbal americký útočník a najlepší strelec tímu John Jaworski, ktorého meno sa skloňuje s možným prestupom. Mikuláš vyhral siedmy z deviatich domácich zápasov a v tabuľke sa priebežne posunul na 4. miesto, Nitra klesla na 9. priečku.
Domáci sa ujali vedenia v 13. minúte zásluhou Milana Kytnára, no hostia v druhej tretine tromi gólmi otočili priebeh. Michalovčania potom zabrali a dokázali dostať zápas do predĺženia, keď sa v 37. a 52. minúte dvakrát strelecky presadil Igor Safaralejev. V extra čase rozhodol o víťazstve Dukly Daniil Fominych po prihrávke od Matthewa Bouchera.
Tipsport liga - 17. kolo:
HK Dukla Michalovce – HC Prešov 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. Kytnár (Hrabčák), 37. Safaralejev (Bindulis, Zekucia), 52. Safaralejev (Kišš, Kohút), 62. Fominych (Boucher) – 23. D. Baláž, 25. Rodž. Bukarts (Jeri-Leon), 32. Šimun (Constantini, Valent). Rozhodovali: Orolin, Rojík – Pribula, Tomáš, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1229 divákov.
Michalovce: Glosár – Rees, Welsh, Stripai, Meliško, Bindulis, Zekucia, Tóth – Edmonds, Šmida, Virtanen – Safaralejev, Boucher, Fominych – Kišš, Kohút, Solenský – Kizák, Kytnár, Hrabčák – Stahoň
Prešov: Vyletelka – Kobolka, Hodass, Ališauskas, Kowalczyk, Valent, Constantini, Jendroľ – Giľák, Šimun, Archibald – D. Baláž, Jeri-Leon, Feranec – Hamráček, Rodž. Bukarts, T. Faith – Senčák, Kriška, Chalupa – Sedlacek
HK Dukla Michalovce – HC Prešov 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. Kytnár (Hrabčák), 37. Safaralejev (Bindulis, Zekucia), 52. Safaralejev (Kišš, Kohút), 62. Fominych (Boucher) – 23. D. Baláž, 25. Rodž. Bukarts (Jeri-Leon), 32. Šimun (Constantini, Valent). Rozhodovali: Orolin, Rojík – Pribula, Tomáš, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1229 divákov.
Michalovce: Glosár – Rees, Welsh, Stripai, Meliško, Bindulis, Zekucia, Tóth – Edmonds, Šmida, Virtanen – Safaralejev, Boucher, Fominych – Kišš, Kohút, Solenský – Kizák, Kytnár, Hrabčák – Stahoň
Prešov: Vyletelka – Kobolka, Hodass, Ališauskas, Kowalczyk, Valent, Constantini, Jendroľ – Giľák, Šimun, Archibald – D. Baláž, Jeri-Leon, Feranec – Hamráček, Rodž. Bukarts, T. Faith – Senčák, Kriška, Chalupa – Sedlacek
Banskobystrickí hokejisti zdolali v 17. kole Tipsport ligy na svojom ľade Košice 6:3.
Vyhrali štvrtý duel z uplynulých piatich. Hostia z východu republiky naopak prehrali štvrtý zápas z posledných piatich.
Do bystrickej bránky sa vrátil po zranení Buitenhuis, nechytal od 4. októbra. Domáci išli do vedenia 2:0 po góloch v oslabení. Z úniku sa presadil Zigo a z protiútoku Matoušek. Košického gólmana Riečického nahradil Jurčák a zníženie privodil Eliáš spred bránkového priestoru. Lenže o 28 sekúnd z prečíslenia zvýšil na 3:1 Faith. V 2. tretine hostia vyrovnali nepokrytým Jellúšom a po presnej strele z uhla Hudecom. Následne však dostal Panasenko trest do konca zápasu a v hre 4 proti 4 bol úspešný prienik Michalčina a v presilovke 4 na 3 dal z dorážky piaty gól B. Bystrice Šoltés. V 3. tretine nevyužil únik Mikúš a trestal Loshing, ktorý sa v závere natlačil pred bránku a uzavrel bekhendom duel na 6:3.
HC '05 TAM Banská Bystrica – HC Košice 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
Góly: 8. Zigo, 9. Matoušek (M. Valach), 16. R. Faith (M. Valach, Jendek), 34. Michalčin (M. Valach, R. Faith), 35. Šoltés (M. Valach, Michalčin), 57. Loshing – 16. Eliaš (Bíreš, Mikúš), 30. Jellúš (Mikúš), 32. Marek Hudec (Šedivý, Jellúš) Rozhodcovia: Lauff, Snášel ml. – Tvrdoň, Gegáň, vylúčení na 2. min: 5:5, vyššie tresty: 33. Panasenko (Košice) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, 59. Deyl 5 + DKZ za pichnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 2:0, 1815 divákov
Banská Bystrica: Buitenhuis – Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Žabka, Kubka, Kadyro – Jendek, M. Valach, R. Faith – Loshing, Gašo, Šoltés – A. Varga, Tomka, Gron – Kabáč, Zigo, Matoušek
Košice: Riečický (9. Jurčák) – Bučko, Deyl, Dachnovskyi, Eperješi, Dakhnovsky, Šedivý, Marek Hudec – Lamper, Havrila, Rogoň – Bíreš, Jellúš, Mikúš – Jurčo, J. Baláž, Panasenko – Liščinský, Eliáš, Kiss – Timko
Góly: 8. Zigo, 9. Matoušek (M. Valach), 16. R. Faith (M. Valach, Jendek), 34. Michalčin (M. Valach, R. Faith), 35. Šoltés (M. Valach, Michalčin), 57. Loshing – 16. Eliaš (Bíreš, Mikúš), 30. Jellúš (Mikúš), 32. Marek Hudec (Šedivý, Jellúš) Rozhodcovia: Lauff, Snášel ml. – Tvrdoň, Gegáň, vylúčení na 2. min: 5:5, vyššie tresty: 33. Panasenko (Košice) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, 59. Deyl 5 + DKZ za pichnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 2:0, 1815 divákov
Banská Bystrica: Buitenhuis – Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Žabka, Kubka, Kadyro – Jendek, M. Valach, R. Faith – Loshing, Gašo, Šoltés – A. Varga, Tomka, Gron – Kabáč, Zigo, Matoušek
Košice: Riečický (9. Jurčák) – Bučko, Deyl, Dachnovskyi, Eperješi, Dakhnovsky, Šedivý, Marek Hudec – Lamper, Havrila, Rogoň – Bíreš, Jellúš, Mikúš – Jurčo, J. Baláž, Panasenko – Liščinský, Eliáš, Kiss – Timko
Hokejisti Žiliny zdolali v šlágri 17. kola Tipsport ligy na domácom ľade Poprad 4:3 a vďaka lepšiemu skóre vystriedali „kamzíkov“ na čele súťaže. Domáci vstupovali do duelu z 2. miesta a s trojbodovým mankom na Poprad, aktuálne majú oba tímy na konte po 34 bodov. Patrik Koyš si pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 pripísal 312. bod v drese Žiliny a prekonal doterajší klubový rekord.
Skóre otvoril hosťujúci Urbánek už v 2. minúte, no Žilinčania potom prebrali taktovku a v 14. minúte vyrovnali zásluhou Koyša, ktorý dal svoj prvý gól v sezóne a vôbec prvý od februára. Vedenia sa prvýkrát v stretnutí ujali po góle Deja v 18. minúte. Popradčania v druhej tretine zlepšili výkon a po aktívnej hre si vypracovali prvú presilovku, ktorú následne využili po tvrdej strele Bodáka od modrej čiary - 2:2. V tlaku pokračovali, mali k dispozícii aj ďalšiu početnú výhodu, no doplatili na slabší úsek v podaní brankára Hudáčka. Rýchlou rozohrávkou chcel využiť striedanie domácich, Walega však prihrávku zachytil a vrátil Žiline vedenie. Výhonský sa potom presadil pomedzi nohy skúseného brankára, ktorého následne vystriedal v bránke Belányi. Útočník Dvořák dokázal znížiť svojím 10. gólom v sezóne po ďalšom vylúčení domácich za príliš veľa hráčov na ľade. Poprad ešte v závere musel brániť presilovku „vlkov“ a aj preto už nestihol poslať duel do predĺženia. Hosťujúci Coulter ešte po chybe Janusa dostal rukou puk do siete, no rozhodcovia ho neuznali.
Vlci Žilina – HK Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Góly: 14. Koyš (Galamboš), 18. Dej (Miller, Török), 32. Walega, 35. Výhonský (Dej, Török) - 2. Urbánek (Rychlík, Suchý), 28. Bodák (Lefebvre, Bjalončík), 45. Dvořák (Lefebvre, Cracknell). Rozhodcovia: Baca, Krajčík - Bezák, Knižka, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 2704 divákov.
Žilina: Janus (35. Belányi) – Miller, Gajdoš, Gachulinec, Čajkovský, Diakov, Korenčík, Juščák, Vajko - Mucha, Walega, Petráš – Macák, Harris, Repčík – Vašaš, Galamboš, Koyš – Török, Dej, Výhonský
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík, Brath - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Rychlík - Valigura, Kundrik, Vandas
Góly: 14. Koyš (Galamboš), 18. Dej (Miller, Török), 32. Walega, 35. Výhonský (Dej, Török) - 2. Urbánek (Rychlík, Suchý), 28. Bodák (Lefebvre, Bjalončík), 45. Dvořák (Lefebvre, Cracknell). Rozhodcovia: Baca, Krajčík - Bezák, Knižka, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 2704 divákov.
Žilina: Janus (35. Belányi) – Miller, Gajdoš, Gachulinec, Čajkovský, Diakov, Korenčík, Juščák, Vajko - Mucha, Walega, Petráš – Macák, Harris, Repčík – Vašaš, Galamboš, Koyš – Török, Dej, Výhonský
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík, Brath - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Rychlík - Valigura, Kundrik, Vandas
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v stredajšom stretnutí 17. kola Tipsport ligy nad Zvolenom 4:3. Hostia prehrávali 1:3, no tromi gólmi v druhej tretine otočili vývoj stretnutia. Víťazný gól zaznamenal Xavier Cormier sekundu pred sirénou prostrednej časti hry. Jeho spoluhráč a krajan Danick Martel zaznamenal desiaty gól v sezóne, zatiaľ čo 18-roční Tobias Zvolenský a Marko Požgay si pripísali prvé presné zásahy v drese A-tímu „rytierov“.
V prvej tretine zaujala divoká časť zápasu, ktorá trvala 42 sekúnd a padli v nej až tri góly. Najprv Macek tečom otvoril skóre v čase 8:51, Šramaty vyrovnal do siete svojho bývalého klubu o 21 sekúnd neskôr a o deväť sekúnd už domáci opäť viedli po chybe obrancu Martina a góle Zvolenského. Požgay potom zvýšil na 3:1, no Zvolenčanom vôbec nevyšiel zvyšok druhej tretiny a inkasovali až trikrát. Kupčo najprv znížil, potom Martel vyrovnal a Cormier rozhodol tesne pred koncom druhej tretiny.
HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
Góly: 9. Macek (Barcík, Katic), 10. Zvolenský, 23. Požgay (Kukos, Bartakovics) - 10. Šramaty (Lepaus, Pišoja), 33. Kupčo (Martel), 37. Martel (Hodas), 40. Cormier (Kubat, Húževka). Rozhodovali: Crman, Hronský - Frimmel, Šramaty, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1778 divákov.
Zvolen: Klimeš - Fairbrother, Pennington, Brejčák, Barcík, Požgay, Ďaloga, Uhlík - Macek, Cassels, Katic - Kolenič, Nemec, Tkáč - Podkonický, Indrašis, Zuzin - Nemec, Nauš - Kukos, Bartakovics, Zvolenský
Spišská Nová Ves: Surák – Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Pišoja, Húževka – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Martel, Cormier, Kupčo – Števuliak, Paločko, Džugan – Kubat, Lapšanský, Hodas
Góly: 9. Macek (Barcík, Katic), 10. Zvolenský, 23. Požgay (Kukos, Bartakovics) - 10. Šramaty (Lepaus, Pišoja), 33. Kupčo (Martel), 37. Martel (Hodas), 40. Cormier (Kubat, Húževka). Rozhodovali: Crman, Hronský - Frimmel, Šramaty, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1778 divákov.
Zvolen: Klimeš - Fairbrother, Pennington, Brejčák, Barcík, Požgay, Ďaloga, Uhlík - Macek, Cassels, Katic - Kolenič, Nemec, Tkáč - Podkonický, Indrašis, Zuzin - Nemec, Nauš - Kukos, Bartakovics, Zvolenský
Spišská Nová Ves: Surák – Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Pišoja, Húževka – Lepaus, Šramaty, Jääskeläinen – Martel, Cormier, Kupčo – Števuliak, Paločko, Džugan – Kubat, Lapšanský, Hodas
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš vyhrali v Tipsport lige tretí zápas za sebou. V stredajšom 17. kole zdolali na domácom ľade úradujúceho majstra HK Nitra 6:3. Liptáci si v polovici stretnutia vybudovali trojgólový náskok. Hostia dokázali gólmi Artura Turanského a Dmytra Timashova znížiť na 3:4, ale záverečné slovo mali domáci, ktorí dvoma presnými zásahmi poistili svoj triumf.
Bratský súboj medzi Alexom (Liptovský Mikuláš) a Maximom Čajkovičom (Nitra) vyznel lepšie pre domáceho hráča, ktorý sa podieľal na víťazstve gólom a asistenciou. V zostave HK 52 chýbal americký útočník a najlepší strelec tímu John Jaworski, ktorého meno sa skloňuje s možným prestupom. Mikuláš vyhral siedmy z deviatich domácich zápasov a v tabuľke sa priebežne posunul na 4. miesto, Nitra klesla na 9. priečku.
HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Nitra 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly: 5. J. Sukeľ, 16. Vankúš (Acolatse, K. Molnár), 28. Ferkodič (Podolinský, A. Čajkovič), 30. A. Čajkovič (Acolatse, Vankúš), 53. Coe (Chovan, De La Gorgendiere), 56. Nespala (De La Gorgendiere, Ferkodič) – 11. Stacha (Turanský, Timashov), 44. Turanský (Osburn, Holešinský), 48. Timashov (Rantakari, Hrnka). Rozhodovali: Klejna, Novák – Hajnik, Tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše Šandor 5 min za bitku, Uhrík 5+DKZ za bitku - Holešinský 5 min za bitku, Stacha 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1150 divákov.
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse, Ryba, Matula – Michal Chovan, Šatan ml., J. Sukeľ – K. Molnár, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – Podolinský, Uhrík, Šandor
Nitra: Jurusik – Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Kalman, Lašš – Jackson, Bajtek, Paulovič – Holešinský, Pollock, M. Čajkovič – Timashov, Chrenko, Turanský – O. Molnár, Hrnka, Kováč
Góly: 5. J. Sukeľ, 16. Vankúš (Acolatse, K. Molnár), 28. Ferkodič (Podolinský, A. Čajkovič), 30. A. Čajkovič (Acolatse, Vankúš), 53. Coe (Chovan, De La Gorgendiere), 56. Nespala (De La Gorgendiere, Ferkodič) – 11. Stacha (Turanský, Timashov), 44. Turanský (Osburn, Holešinský), 48. Timashov (Rantakari, Hrnka). Rozhodovali: Klejna, Novák – Hajnik, Tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše Šandor 5 min za bitku, Uhrík 5+DKZ za bitku - Holešinský 5 min za bitku, Stacha 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1150 divákov.
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse, Ryba, Matula – Michal Chovan, Šatan ml., J. Sukeľ – K. Molnár, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – Podolinský, Uhrík, Šandor
Nitra: Jurusik – Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Kalman, Lašš – Jackson, Bajtek, Paulovič – Holešinský, Pollock, M. Čajkovič – Timashov, Chrenko, Turanský – O. Molnár, Hrnka, Kováč