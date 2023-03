Michalovce zdolali Slovan 3:1 v 4. štvrťfinále, sú výhru od postupu

štvrťfinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)



Góly: 41. Michalčin (Pereskokov), 43. Glazkov (Puliš, Galamboš), 60. Vašaš (Galamboš) - 2. Kukumberg. Rozhodovali: Stano, Snášel - Durmis, Jedlička, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Macejko, Glazkov, Cibák - Vašaš, Suja, Buc - Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs - Puliš, Galamboš, Okoličány - Garreffa, Chalupa



Slovan Bratislava: Hlavaj - MacKenzie, Golian, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen - Pecararo, Harris, Takáč - Duke, Minárik, Haščák - Kukumberg, Kytnár, Ščerbak - Török, Zigo, Matoušek - Fominych



/stav série: 3:1/

Michalovce 22. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 3:1. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 3:1. O svojom postupe medzi štyri najlepšie tímy súťaže môžu rozhodnúť v piatom zápase, ktorý je na programe v piatok v Bratislave.Slovanisti nastúpili do zápasu s cieľom vyrovnať stav série a mali ideálny štart, keď sa už v 92. sekunde presadil Roman Kukumberg ml. Bol to pre neho prvý gól v slovenskej extralige. Stav 0:1 vydržal do 43. minúty, v ktorej sa presadil ďalší premiérový strelec v sezóne obranca domácich Christián Michalčin. Od 43. minúty Michalovce viedli 2:1 po góle Ivana Glazkova. Hostia v závere skúsili hru bez brankára, no vyrovnať nedokázali a o gólovú poistku michalovského víťazstva sa postaral Filip Vašaš.