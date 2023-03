Michalovce zdolali Trenčín 2:1 a postúpili do štvrťfinále

piaty zápas predkola play off Tipos extraligy:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 37. Mihalik (Zabusovs, Pereskokov), 42. Žitný (Glazkov, Macejko) - 23. Petráš (Čacho). Rozhodovali: Stano, T. Orolin - Jedlička, Bogdaň, vylúčení: 3:2 na 2 min, navyše Pietroniro (Tren.) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



/konečný stav série: 3:2, Michalovce postúpili do štvrťfinále play off/



Michalovce: Škorvánek - Mihalik, Michalčin, Osburn, Bazevičs, Macejko, Glazkov - Puliš, Galamboš, Paločko - Pereskokov, Suja, Zabusovs - Žitný, Buc, Garreffa - Vašaš, Chalupa, Okoličány



Trenčín: LaCouvee - Nemčík, Tourigny, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Ozols, Kupec - Petráš, Čacho, Valach - Thelin, Dalecký, Krajčovič - Šťastný, Sojčík, Hudec - Sloboda, Jurík, Jakubec - Stahoň

Michalovce 14. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom 5. zápase kvalifikácie zvíťazili nad Duklou Trenčín 2:1. V sérii triumfovali 3:2 na zápasy. Vo štvrťfinále sa stretnú so Slovanom Bratislava, séria štartuje v piatok v Bratislave. Pre Trenčín sa sezóna skončila.Ako prví skórovali Trenčania, keď ich najlepší strelec Šimon Petráš v 23. minúte zblízka prekonal brankára Škorváneka. V 37. minúte vyrovnal kapitán domácich Vladimír Mihalik, pre ktorého to bol iba druhý gól v sezóne. Víťazný gól strelil útočník Roman Žitný, keď v 42. minúte využil chybu hostí v predbránkovom priestore.