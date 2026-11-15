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Michalovce zdolali v odvete Herzliyu 35:27 a postúpili do osemfinále

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Na snímke zľava Šir Machmaliová (Bnot-Herzliya), Andrea Brajovičová a Teodora Dukoská (obe Michalovce) v zápase odvety 3. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien MŠK IUVENTA MICHALOVCE - Bnot-Herzliya H.C v Michalovciach v nedeľu 15. novembra 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Barbora Sabovová so siedmimi gólmi.

Autor TASR
Michalovce 15. novembra (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce postúpili do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom zápase 3. kola zdolali doma izraelský tím Bnot Herzliya HC 35:27. V úvodnom sobotňajšom dueli deklasovali svojho súpera 37:21. Zemplínčanky v ňom figurovali v pozícii hosťujúceho družstva, no po dohode klubov sa duel odohral v michalovskej aréne.



Zverenkám trénera Marka Dobrkoviča vyšiel úvod odvety a v 15. minúte viedli 13:6. Hostky však v druhej polovici prvého polčasu manko zmazali a do kabín odchádzali oba tímy za nerozhodného stavu 17:17. Na začiatku druhého dejstva si Michalovčanky vytvorili šesťgólový náskok 26:20 a duel s prehľadom dotiahli do víťazného konca. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Barbora Sabovová so siedmimi gólmi.

Osemfinále je na programe v januári 2027, žreb sa uskutoční v utorok vo Viedni. Michalovčanky ako finalistky uplynulého ročníka súťaže nasadili priamo do 3. kola. V predchádzajúcich štyroch sezónach sa zakaždým prebojovali minimálne do semifinále. S izraelským súperom sa stretli v pohárovej Európe aj pred trinástimi rokmi, keď rovnako v domácom dvojzápase triumfovali 40:28 a 41:17.



Európsky pohár EHF žien

3. kolo - odvetný zápas:

MŠK Iuventa Michalovce - Bnot Herzliya HC 35:27 (17:17)

Najviac gólov: Sabovová 7, Costová Pereirová 5, Biegerová, Minovská, Koloďuková a Dukoská po 4 - Machmallová 11, Dragojevičová 6, Ulzariová 5. Rozhodovali: Petrovič, Zrničová (obaja Srb.), vylúčené: 4:4, 7 m hody: 5/5 - 5/4.


/prvý zápas: 37:21, Michalovce postúpili do osemfinále/
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