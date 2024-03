Michalovce zdolali Zvolen na nulu v prvom štvrťfinále play-off

TEL - 1. štvrťfinále:



HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Góly: 9. Buc (Valach, Kabáč), 12. Santos, 29. Suja (Buc, Bodák), 35. Wilkins (Paločko), 42. Puliš (Suja, Bodák). Rozhodovali: Snášel, J. Konc ml. - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 10:7 na 2 min, navyše: Acolatse TH za bitku - Lukosevicius 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2985 divákov



Michalovce: Škorvánek – Bindulis, Acolatse, Cibák, Drgoň, Michalčin, Bodák – Santos, Newton, Daugavinš – Wilkins, Heard, Paločko – Puliš, Suja, M. Valach – Vašaš, Buc, Kabáč

Zvolen: Kupsky – C. Hults, Mudrák, Rauhauser, Gachulinec, Sládok, Hain – Fortin, M. Hults, Lukosevicius – Zuzin, Viedenský, Marcinek – Hecl, Šiška, Kašlík – Csányi, Gábor, Kolenič

Michalovce 20. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HKM Zvolen 5:0. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe vo štvrtok 21. marca v Michalovciach.Východniari položili základy jednoznačného triumfu už v úvodnej tretine. Do vedenia poslal domácich v 9. minúte Buc a na rozdiel dvoch gólov zvýšil o necelé tri minúty Santos. Dva presné zásahy pridali Michalovce aj v prostrednej časti, keď sa najskôr presadil v oslabení Suja a štvrtý gól strelil Wilkins. Od začiatku tretieho dejstva vystriedal Kupského v bránke Trenčan, no ani ten neudržal čisté konto. Prekonal ho Puliš, ktorý uzavrel na konečných 5:0 a zariadil svojmu tímu prvý bod v sérii.