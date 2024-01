Michalovce získali Arevala, naposledy pôsobil v Banskej Bystrici

Michalovce 11. januára (TASR) - Futbalista Enzo Arevalo sa stal novou posilou MFK Zemplín Michalovce, s ktorým podpísal kontrakt do konca sezóny. Klub o tom informoval na svojom webe.



Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar v mládežníckych rokoch hrával za španielske tímy CF Damm, Esportiu Mataró a Union Esportiva Cornellá. Potom si obliekal dresy švajčiarskych klubov SC Düdingen a FC Sion, až prvýkrát zavítal na Slovensko. V zime 2019 sa upísal Popradu, s ktorým si zahral aj baráž o postup do prvej ligy proti Trenčínu, a v lete 2020 prestúpil do Podbrezovej, kde bol rok. Následne jeho kroky viedli do Talianska, najprv pôsobil v FCD Montemiletto a potom v US Agropoli.



Naposledy pôsobil v drese Banskej Bystrice, v 16 jesenných zápasoch dosiahol štyri góly a dve asistencie. Arevalo už bol v Michlovciach v januári 2019 za éry trénera Antona Šoltisa. Aj keď v štyroch dueloch strelil jeden gól, na Zemplíne si kontrakt nevybojoval a presunul sa do Popradu. "Už vtedy ma upútal svojimi schopnosťami, ale napokon u nás neostal, aj keď som mal o neho záujem. Som presvedčený, že pre náš tím bude prínosom a pomôže nám v ofenzíve. Je to hráč, ktorý vie dať gól a takého potrebujeme. Navyše, jeho veľkou výhodou je, že pozná našu ligu a nebude mať problém s adaptáciou," uviedol spolumajiteľ klubu a člen predstavenstva MFK Zemplín Ján Sabol.