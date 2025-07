Michalovce získali brankára Romana Durného

Michalovce 2. júla (TASR) - Hokejový klub Dukla Michalovce získal do svojich radov brankára Romana Durného, ktorý naposledy pôsobil v HC 19 Humenné. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Dvadsaťsedemročný gólman má skúsenosti zo zámoria, slovenskej extraligy aj reprezentácie. V roku 2018 ho draftoval Anaheim Ducks zo 147. miesta, no do prvého tímu sa nepresadil. V posledných sezónach pôsobil v HC 19 Humenné, ktorému v sezóne 2022/23 pomohol k postupu do extraligy.