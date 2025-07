Michalovce získali pivotku Brajovičovú z Kisvárdy

Michalovce 5. júla (TASR) - Do kádra hádzanárok Iuventy Michalovce pribudla 20-ročná Andrea Brajovičová z maďarskej Kisvárdy. Najlepšia pivotka ME hráčok do 19 rokov by mala v Iuvente nahradiť Dajanu Miljaničovú, ktorá síce mala platnú zmluvu, no požiadala o jej rozviazanie. Klub informoval o zmenách v kádri na oficiálnej stránke.



„Keď sme sa dohodli s Dajanou Miljaničovou na ukončení zmluvy, začali sme sa obzerať po posilnení pozície pivotky. Hľadali sme vhodný typ a našli sme ho práve v Brajovičovej. Je to mladá, šikovná pivotka, ktorá bola v roku 2023 vyhlásená za najlepšiu pivotku európskeho šampionátu do 19 rokov. Všetci v klube veríme, že dobre zapadne do nášho novovytvoreného ženského družstva a bude podobne prospešná, ako jej mladé krajanky, ktoré u nás hrali v predošlých rokoch,“ uviedla športová riaditeľka MŠK Iuventa Michalovce Lívia Kalaninová na adresu reprezentantky Čiernej Hory.