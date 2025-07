Michalovce získali švédskeho obrancu Lindelöfa

Michalovce 7. júla (TASR) - Švédsky hokejový obranca Alexander Lindelöf sa dohodol na zmluve s HK Dukla Michalovce. Bude to pre neho prvé pôsobisko v slovenskej extralige, uplynulú sezónu 2024/2025 odohral vo Francúzsku. Michalovský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Dvadsaťdeväťročný Lindelöf bude zároveň prvý Švéd, ktorý nastúpi za Michalovce v slovenskej extralige. Jeho kariéra sa do roku 2024 odvíjala v nižších švédskych súťažiach. V ročníku 2024/2025 obliekal dres Rouenu a v 51 zápasoch francúzskej ligy nazbieral 39 kanadských bodov za 15 gólov a 24 asistencií. Bol najproduktívnejší obranca tímu, v ktorom pôsobil aj so slovenským útočníkom Milanom Kytnárom. Ten nedávno takisto zamieril do Michaloviec.