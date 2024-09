Michalovce získali útočníka Rockwooda

Michalovce 18. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Adam Rockwood sa po dvoch rokoch vrátil do najvyššej slovenskej súťaže. Jeho novým pôsobiskom sa stal klub HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



Rockwood pôsobil v ročníku 2021/2022 v Nitre. V základnej časti vtedy odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 31 kanadských bodov za 9 gólov a 22 asistencií. V 19 zápasoch play off mal bilanciu 5+9. Do Michaloviec prišiel po sezóne v IceHL, v ktorej odohral v drese HC Innsbruck celkovo 49 zápasov (4+36).



"Náš útok sme posilnili o ďalšieho centra, keďže počas sezóny je veľmi ťažké získať na túto pozíciu kvalitného hráča. To je dôvod prečo sme neváhali a využili sme možnosť dohodnúť sa s Adamom. Veríme, že svojou kreatívnou hrou bude vytvárať šance pre spoluhráčov a očakávame, že zvýši konkurenciu v útoku. Som presvedčený, že naše mužstvo bude s ním ešte silnejšie," uviedol športový manažér michalovského klubu Marek Mašlonka.