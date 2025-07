Michalovce získali útočníka Virtanena, šestku draftu NHL z roku 2014

Michalovce 30. júla (TASR) - Hokejistov HK Dukla Michalovce posilnil kanadský krídelník s fínskymi koreňmi Jake Virtanen. O príchode šestky draftu NHL z roku 2014 informoval extraligový klub na svojej webstránke.



Dvadsaťosemročný Virtanen má na konte 317 zápasov v základnej časti NHL v drese Vancouveru Canucks s bilanciou 100 bodov (55+45). V play off pridal 16 stretnutí s dvoma gólmi a jednou asistenciou. Neskôr hral v KHL za Spartak Moskva, vo švajčiarskom Vispe a v nemeckej DEL v tímoch Fischtown Pinguins a Iserlohn Roosters. Za Iserlohn odohral v uplynulom ročníku 46 stretnutí a nazbieral 19 bodov (6+13). Kanadu v minulosti reprezentoval v mládežníckych kategóriách, na konte má aj zlato z juniorských MS a bronz zo svetového šampionátu do 18 rokov.



„HK Dukla Michalovce hlási veľké meno. Virtanen prichádza na Zemplín s jasným cieľom – priniesť silu, skúsenosti a produktivitu do našej ofenzívy. Po pôsobení v NHL, KHL, DEL a švajčiarskej lige si oblečie dres Dukly Michalovce a fanúšikovia sa tak môžu tešiť na poriadnu hokejovú šou,“ napísal klub z Michaloviec na svojej stránke.