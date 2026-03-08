< sekcia Šport
Michalovce zvíťazili na ľade bratislavského Slovana 2:1
Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili na ľade bratislavského Slovana 2:1 v nedeľnom stretnutí záverečného 54. kola základnej časti Tipsport ligy. „Belasí“ tak pred play off prehrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov.
Slovan mal už pred stretnutím istotu druhého miesta v tabuľke. „Líšky“ skončili na 10. priečke a v predkole play off budú čeliť Spišskej Novej vsi.
Tipsport liga - záverečné 54. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 37. R. Varga (Bakoš, Acolatse) - 21. Matta (Meliško, Fominych), 53. A. Varga (Meliško). Rozhodovali: Štefik, Lesay - Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6023 divákov
Slovan: Kiviaho - Bačik, Acolatse, Maier, O'Connor, Zeleňák, Turan - Takáč, T. Marcinko, R. Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - Jendek, Solenský, Petriska
Michalovce: Durný - Welsh, J. Marcinko, Bindulis, Meliško, Sertti, Kubka - Safaralejev, Šmída, Lučkin - Fominych, Bartánus, Matta - Stahoň, Lichanec, A. Varga - Rimko, Hrabčák, Kizák
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Súpera sme prestrieľali, ale nie sme dostatočne agresívni pred bránkou, aby sme tie góly dali. Počet striel bol možno dvojnásobný, ale neboli to také čisté šance. Nevravím, že tam šance neboli, ale musíme ísť viac do toho, aby sme ich premenili. Súperov brankár podal výborný výkon a hostia hrali organizovane v obrane. My sa musíme pretlačiť, lebo posledných pár zápasov tu viackrát dávame len jeden gól, čo musíme zlomiť. Začína sa nová časť, jedna vyvrcholila. My sme určite spokojní, že sme skončili druhí, ale až po play off sa bude hodnotiť, aká bola sezóna.“
Erik Čaládi, tréner Michaloviec: „Odohrali sme slušný zápas na to, že sme prišli s mladými hráčmi, ale netreba na to pozerať. Hrali sme poctivo, to, čo sme si povedali a chalani sa zomkli. Mali sme aj šťastie, prežili sme nejaké veci, brankár Roman Durný nás podržal, čo bolo veľmi dôležité. Som rád aj za neho, lebo dlho nevyhral zápas a vzhľadom na to, ako k tomu pristúpil a ako na tréningoch pracuje, sme všetci veľmi chceli, aby sa mu to podarilo a podal naozaj výborný výkon. To bol kameň úspechu, zdobila nás poctivosť, a preto sme uspeli.“
Tomáš Marcinko, kapitán Slovana: „Som nahnevaný na to, že sme nedali góly, mali sme šance. Áno, Michalovce prišli bez prvej lajny a možno aj ďalších iných chlapcov a my sme hrali v kompletnom zložení, ale musím povedať za tím, že nikto to nepodcenil. Len sme jednoducho nenašli cestu k tomu, aby sme dali viac gólov. Stalo sa nám to už vo viacerých zápasoch za sebou, obzvlášť doma a musíme na tom popracovať. Domáce prostredie musíme využívať na to, aby sme vyhrávali.“
Marek Bartánus, kapitán Michaloviec: „Pred zápasom som povedal, že aj v tejto zostave ideme hrať so srdcom. Máme hráčov, ktorí mali drobné zranenia a potrebujú si oddýchnuť, alebo hrali strašne veľa a vrchol sezóny sa začína v stredu, takže tiež sme im dali oddych. Ale prišli sme sem s tým, že tam necháme všetko. Od Romana Durného v bránke, ktorý podal neskutočný výkon, sme všetci ťahali za jeden povraz. Hrali sme jednoducho, mali sme kúsok šťastia, padlo nám to tam a vezieme tri body zo Slovana. Takýto zápas sme potrebovali a som veľmi rád, že je to náš posledný zápas pred play off.“
