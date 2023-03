Michalovce zvíťazili nad Slovanom 3:2 po predĺžení, v sérii vedú 2:1

štvrťfinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 17. Paločko, 34. Glazkov (Pereskokov, Suja), 64. Pereskokov (z tr. strieľania) - 49. Beňo (Pecararo), 55. Pecararo (Harris, Sersen). Rozhodovali: Orolin, Žák - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



Michalovce: Škorvánek – Hammond, Osburn, Mihálik, Michalčin, Macejko, Glazkov – Vašaš, Pavlovs, Buc – Puliš, Galamboš, Paločko – Pereskokov, Suja, Zabusovs – Garreffa, Chalupa, Okoličány



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen, Maier – Pecararo, Harris, Ščerbak – Fominych, Zigo, Haščák – Kukumberg, Kytnár, Takáč – Török, Minárik, Matoušek



/stav série 2:1/



Michalovce 21. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce triumfovali v utorkovom treťom stretnutí štvrťfinále play off Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava 3:2 po predĺžení. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa dostali do vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v stredu 22. marca opäť v Michalovciach.Domáci otvorili skóre duelu v 17. minúte, Matúš Paločko po samostatnom úniku prekonal bekhendom brankára Jareda Coreaua. Po polovicu zápasu prišlo k súboju práve medzi Paločkom a obrancom hostí Mattom Mackenziem. Domáci hráč opustil ľad na nosidlách, keď utrpel vykĺbenie oboch ramien a zamieril na vyšetrenie do nemocnice. V 34. minúte zvýšil obranca Ivan Glazkov na 2:0, úradujúci majster však v tretej tretine po góloch Michala Beňa a Liam Pecarara vyrovnal na 2:2. Duel tak dospel až do predĺženia, v ňom rozhodol o triumfe Michaloviec Vadim Pereskokov, ktorý v 64. minúte premenil trestné strieľanie.