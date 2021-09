HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Góly: 13. Keränen (Cameranesi, Pavlin), 53. Žitný (Pavlin) - 2. Cibák (Jokeľ, Chovan). Rozhodovali: Adamec, Snášel - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1080 divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Kaarlehto - Bokroš, Macejko, Pavlin, Valtola, Mudrák, Ťavoda, Stripai - Keränen, Cameranesi, Žitný - Mráz, Suja, Erkinjuntti - Fournier, Galamboš, Regenda - Kukuča, Tibenský, Chalupa

HC Košice: Riečický - Wehrs, Saucerman, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Jacko - McPherson, Slovák, Bartánus - Jokeľ, Chovan, Pereskokov - Belluš, Klhůfek, Lapšanský - Frič, Havrila, Milý

Michalovce 29. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v dohrávke 3. kola Tipos extraligy nad HC Košice 2:1. Víťazný gól strelil v 53. minúte Roman Žitný. Michalovčania majú po troch zápasoch na konte 6 bodov a patrí im šiesta priečka, Košičania sú ako jediný tím zatiaľ bez bodu.Hostia prišli do Michaloviec s cieľom získať prvé body v sezóne a do zápasu mali ideálny štart. Počas signalizovanej presilovky sa pred brankárom Kaarlehtom ocitol obranca Cibák a otvoril skóre - 0:1. Domácich v snahe o vyrovnanie pribrzdili dve oslabenia v krátkom slede, "oceliari" ich však nevyužili na zvýraznenie náskoku. V 12. minúte sa Michalovčania dostali k 101-sekundovej presilovke o dvoch hráčov, ktorú po strele Camoranesiho využil Keränen - 1:1. Košičania boli v prvej časti strelecky aktívnejší, ale ďalší gól v nej už nepridali.Druhá tretina priniesla minimum zaujímavých situácií a to aj napriek viacerým vylúčeným. Tímy si dávali pozor na chyby vo vlastných pásmach a ofenzívne snahy často narážali na pozornú obranu. Prečíslení bolo minimum a brankári si v druhej časti bez väčších problémov postrážili strelecké pokusy.Aj úvod tretej tretiny priniesol viacero nepresností a málo gólových príležitostí. Domáci najskôr nevyužili dve presilovky, no za vylúčenie novej akvizície Wehrsa už Košičania pykali. Žitný využil priestor a prekonal Riečického - 2:1. Náskok domácich následne nezvýšil v sľubnej šanci Regenda. Hostia sa snažili stupňovať tlak, ale obrana domácich im veľa nedovoľovala. Skóre sa už nezmenilo ani počas hry Košičanov bez brankára.