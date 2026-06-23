< sekcia Šport
Michalovce zvíťazili v úvode prípravy v Humennom 2:1
Góly účastníka Niké ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák.
Autor TASR
Humenné 23. júna (TASR) - Futbalisti MFK Michalovce zvíťazili na ihrisku Humenného 2:1 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred sezónou 2026/2027. Góly účastníka Niké ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák.
Niké liga, príprava:
FK Humenné - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly Michaloviec: 34. Korba, 81. Bamburák
FK Humenné - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)
Góly Michaloviec: 34. Korba, 81. Bamburák