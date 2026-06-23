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Michalovce zvíťazili v úvode prípravy v Humennom 2:1

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Na snímke kňazi požehnávajú šatne hráčov pred štartom letnej prípravy Niké ligy futbalistov MFK Zemplín Michalovce 17. júna 2026 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Góly účastníka Niké ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák.

Autor TASR
Humenné 23. júna (TASR) - Futbalisti MFK Michalovce zvíťazili na ihrisku Humenného 2:1 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred sezónou 2026/2027. Góly účastníka Niké ligy strelili Rastislav Korba a Jakub Peter Bamburák.

Niké liga, príprava:

FK Humenné - MFK Zemplín Michalovce 1:2 (1:1)

Góly Michaloviec: 34. Korba, 81. Bamburák
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