Michalovce zvíťazili nad Nitrou 5:2 v 5.semifinále

semifinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)



Góly: 11. Kabáč (Newton, Bindulis), 30. Daugavinš (Newton), 37. Macejko (Wilkins, Kabáč), 59. Daugavinš (Newton), 59. Valach (Buc) - 23. Bajtek (Buček, Gajdoš), 35. Bajtek (Bača, Gill). Rozhodovali: Snášel, Klejna - Gegáň, Frimmel, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2705 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Bindulis, Bodák, Suja, Jasečko, Macejko, Cibák - Daugavinš, Newton, Puliš - Solenský, Wilkins, Valach - Kabáč, Buc, Vašaš - Paločko, Fedor, Varga



Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Vitaloš - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Pobežal



/stav série: 2:3/

Michalovce 11. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy nad HK Nitra 5:2. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Šiesty duel je na programe v sobotu v Nitre.Domáci nastúpili s imperatívom víťazstva a mali lepší vstup do zápasu. Wilkins trafil v 7. minúte do žŕdky, no Kabáč o štyri minúty zužitkoval prihrávku Newtona - 1:0. Nitrania si do druhej tretiny preniesli štvorminútovú presilovku, v ktorej Bajtek vyrovnal - 1:1. V polovici tretej časti Daugavinš pohotovo vyťažil z prihrávky Newtona druhý gól domácich, no Bajtek znovu odpovedal, keď tečoval strelu Baču na 2:2. Michalovčania si aj do druhej prestávky vzali tesný náskok po tom, čo obranca Macejko využil nepozornosť obrany súpera a zblízka prekonal Aittokallia - 3:2. Domáci si v tretej tretine postrážili tesný náskok a Daugavinš počas hry hostí bez brankára presne namieril z vlastného pásma. Hostia pokračovali so šesticou korčuliarov a Valach ešte prikrášlil skóre zápasu v prospech Michaloviec.