Michalovciam nestačil náskok 2:0, Šoltis: Prestala pracovať hlava
Autor TASR
Michalovce 20. októbra (TASR) - Futbalistom MFK Zemplín Michalovce nestačil ani náskok 2:0, aby zvíťazili v Košiciach v nedeľňajšom zápase 11. kola Niké ligy. Sľubne rozbehnutý zápas začali paradoxne strácať po zvýšení vlastného náskoku a napokon prehrali prvýkrát po troch víťazných dueloch. Podľa trénera Antona Šoltisa hráčom za stavu 2:0 „prestala pracovať hlava“.
Nedávne vzájomné zápasy Košíc a Michaloviec mali vždy špeciálny motív. Nešlo v nich „len“ o prestížne derby, ale aj o vyhnutie sa baráži či priamu účasť v skupine o titul. Tentoraz bol duel o premiére Františka Straku na lavičke FC Košice a o snahe Michaloviec potvrdiť výbornú fazónu a predĺžiť víťaznú sériu na štyri zápasy. Brankár Patrik Lukáč neinkasoval ani raz v predošlých troch dueloch a nulu si bez väčších problémov udržal aj v prvom polčase v Košickej futbalovej aréne (KFA).
Michalovčania v ňom mali hru pod kontrolou a hoci zo šancí v úvode zápasu gól nevyťažili, napokon išli do vedenia v 34. minúte po hlavičke Tornikeho Dzotsenidzea. Keď namiesto očakávaného tlaku Košíc v druhom polčase prišiel efektný lob Bena Cottrella, zdalo sa, že Michalovce na štvrtý pokus získajú prvé body v KFA.
Opak bol však pravdou a gól striedajúceho Zyena Jonesa v 68. minúte naštartoval košický obrat. „Keď sme strelili druhý gól, tak sme si mysleli, že to pôjde samé. Keby súper nestrelil gól, bolo by to v poriadku, ale prišiel ten moment a hlava prestala pracovať. Súper bol v eufórii, diváci ho tlačili, ale z našej strany si predstavujem, aby sme v závere dali do toho viac. Vtedy nemusíme vyzerať pekne, ale účelne," konštatoval tréner hostí Anton Šoltis.
Slová ťažko hľadal aj kapitán Lukáš Pauschek, ktorý si darček k sobotňajším meninám predstavoval úplne inak. „Prehrali sme si vyhratý zápas. Neviem, prečo sme prestali hrať po našom druhom góle. To sa nesmie stávať. Viedli sme 2:0, dovtedy sme domácich k ničomu nepustili a potom sme dostali tri góly a prehrali.“
Zvrátiť košickú snahu o obrat sa hosťom nepodarilo ani striedaniami a góly Dávida Galloviča a Karla Miljaniča znamenali skóre 3:2 - rovnaké ako v predošlých dvoch vzájomných zápasoch v KFA.
Pre Michalovce to bol zároveň prvý zápas v sezóne na súperovom ihrisku, v ktorom nebodovali. „Musíme dvihnúť hlavy, poučiť sa z toho a tlačiť na chlapcov, aby takéto zápasy zvládali. Z jednoznačného zápasu sme napokon odišli bez bodov. Hráčov stále tlačíme k tomu, aby mali sebavedomie za akéhokoľvek stavu. Od prvého inkasovaného gólu prišiel strach o výsledok. Chcel som do toho vstúpiť, no hneď prišiel druhý gól. Možno som mal skôr striedať. Potom už hráčom prestala pracovať hlava. Musíme stále pracovať s tým, že aj keď je to 2:1, tak stále vedieme a musíme to zvládať. Takto rozohratý zápas nemôžeme stratiť,“ konštatoval Šoltis.
Ani prehra v Košiciach nič nezmenila na tom, že Michalovce sú v doterajšom priebehu príjemné prekvapenie súťaže. S 18 bodmi figurujú v neúplnej tabuľke na 4. mieste a majú sľubné vyhliadky na účasť v skupine o titul. „Zatiaľ máme nadplán, ale chceme sa pozerať hore. Musíme z hráčov dostávať stále viac a naučiť mladých bodovať a držať sa niekde hore. Keď tam už sme, tak musíme byť náročnejší na hráčov, aby stále dali zo seba všetko. Verím, že v zápase proti Dunajskej Strede (v sobotu 25. októbra - pozn.) sa vrátime vo forme," povedal Šoltis.
