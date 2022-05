Michalovič a Radosová sa opäť stali Volejbalistami roka

1. Peter Michalovič (Nantes Rezé/Fr., Foinikas Syros/Gr.) – 155 b. (17x 1. miesto)



2. Tomáš Kriško (Dukla Liberec/ČR, Universitatea Craiova/Rum.,Lvi Praha/ČR) – 146 b. (11x)



3. Filip Gavenda (CAI Teruel/Šp., Knack Volley Roeselare/Bel.) – 81 b. (1x)



4. Šimon Krajčovič (Dukla Liberec/ČR, Montpellier/Fr.) – 78 b. (2x)



5. Matej Paták (Lvi Praha/ČR, Grand Nancy/Fr.) – 73 b. (0x)



6. Peter Mlynarčík (Rieker UJS Komárno) – 46 b. (4x)



7. Martin Sopko st. (VK MIRAD UNIPO Prešov) – 31 b. (1x)



8. Jakub Ihnát (VK Ostrava/ČR, VK ČEZ Karlovarsko/ČR) – 31 b. (0x)



9. Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR, Lindemans Aalst/Bel.) – 42 b. (0x)



10. Juraj Zaťko (VKP Bratislava) – 21 b. (0x) – 4 b. (0x)

1. Nikola Radosová (Fatum Nyíregyháza/Maď.) – 192 b. (23x)



2. Barbora Koseková (Békéscsaba Röplabda SE/Maď., Ladies in Black Aachen/Nem.) – 97 b (6x)



3. Michaela Španková (Volley project UKF Nitra) – 92 b. (5x)



4. Karin Palgutová (Nancy/Fr., Le Cannet/Fr.) – 87 b. (2x)



5. Mária Žernovič (Vasas Óbuda Budapešť/Maď.) – 49 b. (0x)



6. Karolína Fričová (VK Prostějov/ČR) – 48 b. (0x)



7. Nikola Kvapilová (VK Dukla Liberec/ČR) – 37 b. (0x)



8. Zuzana Šepeľová (VK Slávia EU Bratislava, VK UP Olomouc/ČR) – 32 b. (1x)



8. Tereza Hrušecká (Strabag VC Bilíkova Bratislava, VK KP Brno/ČR) – 32 b. (0x)



10. Romana Hudecová (Panathinaikos Atény/Gr., Volley project UKF Nitra) – 31 b. (1x)

1. Marek Kardoš (SR „A“) – 118 b. (18x)



2. Robin Pělucha (Rieker UJS Komárno) – 83 b. (10x)



3. Martin Pipa (TJ Spartak Myjava) – 70 b. (5x)

1 Michal Matušov (VK Slávia EU Bratislava) – 114 b. (16x)



2. Marek Maličký (COP Nitra/RD SR U18) – 73 b. (11x)



3. Michal Mašek (PAOK Solún/Gr., LKS Lodz/Poľ.) – 41 b. (4x)

1. Rieker UJS Komárno – 169 b. (29x)



2. Slovensko „A“ – 62 b. (7x)



3. TJ Spartak Myjava – 51 b. (0x)



1. Slovensko „18“ – 109 b. (18x)



2. Slávia EU Bratislava – 101 b. (11x)



3. Slovensko „A“- 54 b. (5x)

1. Juraj Mokrý – 151 b. (28x)



2. Igor Porvazník – 41 b. (1x)



3. Igor Schimpl – 33 b. (2x)

1. Adrián Vančo – 45 b. (4x)



2. Erik Gulák – 38 b. (3x)



3. Adrián Petruf – 33 b. (5x)

1. Tereza Hrušecká – 65 b. (11x)



2. Alexandra Fričová – 46 b. (4x)



3. Deana Valentová – 39 b. (2x)

Muži – výsledky



1. Ľuboš Nemec – 95 b (16x)



2. Marek Ludha – 70 b. (6x)



3. Michal Trubač – 17 b. (0x)



Ženy – výsledky



1. Barbora Tokošová – 71 b. (12x)



2. Jana Šimanicová – 62 b. (7x)



3. Ľubica Šipošová – 38 b. (2x)

Bratislava 7. mája (TASR) - Víťazmi ankety Niké Volejbalista roka sa rovnako ako vlani stali Peter Michalovič a Nikola Radosová. V hlavných kategóriách to bol pre oboch tretí triumf v kariére.Univerzál gréckeho klubu Foinikas Syros vyhral tretíkrát za sebou. "“ uviedol Michalovič pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie.Radosová triumfovala za uplynulé štyri roky trikrát. "" povedala smečiarka maďarskej Nyíregyházy.Medzi trénermi zvíťazili reprezentačný tréner Slovenska Marek Kardoš v mužskej kategórii a v ženskej sa po tretíkrát tešil z prvého miesta kouč Slávie EU Bratislava Michal Matušov. Cenu o najlepšieho rozhodcu získal desiatykrát v rade Juraj Mokrý a od roku 2012 je jej jediným víťazom.Juniorom roka sa stal hráč VKP Bratislava Adrián Vančo a medzi juniorkami sa tretíkrát v rade stala najlepšou Tereza Hrušecká. Najlepšími kolektívmi roku 2021 sa stali muži Rieker UJS Komárno a ženské reprezentačné družstvo do 18 rokov.Do Niké Siene slávy slovenského volejbalu boli uvedení Alžbeta Slovíková, Ľubor Halanda, Vladimír Hančík a in memoriam Prof. Jaromír Perútka. V ankete o najlepšieho plážového volejbalistu vyhral Ľuboš Nemec, medzi ženami zvíťazila Barbora Tokošová, najlepším trénerom sa stal Martin Olejňák a medzi juniormi vyhrali Lukáš Brilla a Karolína Majerníková.