Michalovská desaťzápasová bodová séria sa skončila v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Hokejisti Michaloviec v tejto sezóne Tipos extraligy naposledy nebodovali 28. októbra, keď na domácom ľade podľahli Banskej Bystrici 2:4. Od toho času ťahali desaťzápasovú šnúru duelov minimálne s jedným bodom, pričom až päť duelov za sebou vyhrali. V piatok im však tieto dve série opäť zastavili Banskobystričania. Tentoraz sa tak udialo pod Urpínom, kde "barani" vyhrali tesne 3:2.



Tréner Michaloviec Roman Stantien pomenoval na pozápasovom brífingu presné príčiny prehry svojho tímu: "Mali sme dobrý vstup, i keď prvú šancu mali domáci, no potvrdilo sa pravidlo nedáš – dostaneš. V prvej tretine sme mali viac z hry než domáci. Tí boli v druhej tretine lepší, dôraznejší okolo bránky, mali do nej solídny tlak. Všetko sa to začalo hlúpym faulom v útočnej tretine, predtým sme mohli zvýšiť na 3:0, no inkasovali sme v oslabení na 1:2. Dali sme súperovi možnosť nadýchnuť sa. Ten bol potom dôrazný, dobre nás napádal. My sme pustili stredné pásmo a Bystričania nás tam dostávali pod tlak. V tretej tretine sa to z našej strany zlepšilo. Mali sme až do času štvorminútového oslabenia viac šancí, ale boríme sa s tým, že nedávame góly. Šance sme mali, aj za stavu 3:2, ale ak nedáte tri góly, ťažko môžete vyhrať. Dva góly sú málo. Myslím si, že v Banskej Bystrici sme minimálne na remízu mali."



V piatok pod Urpínom na 2:0 pre hostí zvýšil útočník Michaloviec Filip Vašaš, ktorý pôsobil predtým práve v Banskej Bystrici. Po jeho zásahu nič nenasvedčovalo tomu, že by mohol nastať obrat. "Ja som aj so šťastím skóroval, keď sa mi odrazil puk od korčule po prihrávke na Galamboša. Radšej by som však gól nedal, ak by sme vyhrali," tvrdil 24-ročný krídelník, pričom aj on presne vedel, čo bolo príčinou prehry: "Dali sme síce v prvej tretine dva góly, ale nenadviazali sme na to v strednom dejstve. Myslím si, že druhá tretina nám ušla. Bola veľmi zlá z našej strany. Ťažko sme sa spamätávali z toho a ten tretí gól Bystričanom padol aj s kúskom šťastia. My sa na to však nemôžeme vyhovárať, musíme ísť ďalej. Treba sa poučiť z tejto prehry a vyhrať už najbližší zápas."



Vašaš by si prial, aby sa ďalšia séria výhier či duelov s bodovými zápismi začala už v nedeľu doma so Spišskou Novou Vsou. "Liga je v tomto roku neskutočne vyrovnaná. Každý vyhráva s každým, body sa veľmi ťažko získavajú. Je potrebný každý bod. Bude teda najlepšie začať čo najskôr ďalšiu bodovú šnúru. My sme teraz na dobrej vlne, mali sme aj viac šťastia v predchádzajúcich zápasoch, ale je za tým i kus našej tvrdej roboty. Každý podáva poctivý výkon a drží nás brankár Škorvánek, je vo výbornej forme. Musíme v nedeľu vyhrať a dúfať, že sa nám bude dariť aj ďalej," prízvukoval michalovský strelec druhého gólu v Banskej Bystrici.