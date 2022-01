Michniewicz sa stal novým trénerom Poľska

Varšava 31. januára (TASR) - Novým trénerom poľskej futbalovej reprezentácie sa stal Czeslaw Michniewicz. Bývalý kouč Legie Varšava nahradil vo funkcii Portugalca Paula Sousu. Informovala agentúra AFP.



"Rozhodol som sa vymenovať Czeslawa Michniewicza do funkcie trénera poľského národného tímu," informoval v pondelok prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Cezary Kulesza. Michniewicz dostal zmluvu do konca tohto roka s opciou. Jeho hlavným cieľom bude postúpiť s poľskou reprezentáciou na MS 2022. V semifinále baráže narazia Poliaci na Rusko, duel je na programe 24. marca.



Sousa nevydržal na lavičke "orlice" ani rok. Post opustil v decembri, keď prikývol na ponuku brazílskeho Flamenga. Pod jeho vedením Poľsko šesťkrát vyhralo, päťkrát remizovalo a štyrikrát prehralo. Na EURO 2020 nepostúpilo zo skupiny. TASR pripomína, že na neúspechu mala veľký podiel prehra 1:2 so Slovenskom v prvom zápase na turnaji.