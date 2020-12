Mick Schumacher získal titul v F2

Sachir 6. decembra (TASR) - Nemecký jazdec Mick Schumacher získal svoj premiérový titul vo formule 2. Stačilo mu na to 18. miesto na nedeľných pretekoch v Sachire.



Syn sedemnásobného majstra sveta F1 Michaela odštartoval z 3. miesta, ale už v prvom kole mal problém s kolesom. "Naozaj neviem čo sa stalo, prišiel som do boxov, ale nepodarilo sa mi dostať sa opäť na čelné priečky. Napokon sa nám však podarilo dokončiť preteky a získal titul, je to veľký úspech celého tímu," citovala 22-ročného Schumachera agentúra DPA.



Pre mladého pretekára je to zrejme aj posledný úspech v F2, keďže tento týždeň podpísal zmluvu s tímom Haas a budúci rok bude pôsobiť v "efjednotke".