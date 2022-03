Micka Schumachera po havárii prepustili z nemocnice: Som v poriadku

Džidda 27. marca (TASR) - Nemeckého jazdca F1 Micka Schumachera po ťažkej havárii v sobotnej kvalifikácii na Veľkú cenu Saudskej Arábie prepustili z nemocnice, na štart nedeľných pretekov sa však nepostaví. Tím Haas do nich nastúpi iba s druhým pilotom Kevinom Magnussenom. Schumacher neskôr cez sociálnu sieť odkázal, že je v poriadku.



Dvadsaťtriročný jazdec stratil počas kvalifikačnej jazdy nad svojím vozidlom kontrolu v rýchlosti 240 km/h a narazil do steny. Z okruhu ho odviezla sanitka, no bol pri vedomí a komunikoval. Po leteckom transporte do nemocnice absolvoval ďalšie vyšetrenia. "Vzhľadom na nehodu sa Mick Schumacher nezúčastní na VC Saudskej Arábie. Aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam, predstavíme sa v pretekoch iba s jedným monopostom," uviedli predstavitelia tímu Haas na Twitteri.



Syna legendárneho Michaela Schumachera museli po havárii zo zdemolovaného vozidla vyslobodiť zdravotníci. Kvalifikáciu na niekoľko desiatok minút prerušili. "Mick je po fyzickej stránke v dobrom stave, každopádne ho previezli vrtuľníkom do nemocnice na ďalšie kontrolné vyšetrenia," informoval tím. "Mick nemá žiadne viditeľné zranenia, ale je potrebné urobiť ďalšie testy, aby sme sa uistili, že sa na ňom náraz nijako nepodpísal. Pri nehode sa poškodilo aj komunikačné zariadenie, takže najprv sme nič nevedeli. Následne nás však informovali, že je pri vedomí," povedal pre BBC šéf tímu Günther Steiner: "Z toho monopostu už veľa nezostalo. Prakticky je nutné postaviť úplne nové vozidlo."



Sám Mick Schumacher neskôr informoval o svojom zdravotnom stave na Twitteri: "Pozdravujem všetkých. Chcel som iba povedať, že som v poriadku. Ďakujem všetkým za podporu. Auto išlo skvele. Vrátime sa ešte silnejší."



Pole position si v Džidde vybojoval Mexičan Sergio Perez, ktorý dosiahol v kvalifikácii čas 1:28,200 min.