Middlesbrough si zaistil baráž, Strelec s gólom a asistenciou

Milan Strelec v drese Middlesbrough. Foto: TASR/AP

Middlesbrough si výhrou zaistil minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League.

Londýn 25. apríla (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec prispel v anglickej Championship gólom a asistenciou k sobotnej výhre Middlesbrough nad Watfordom 5:1. Presný zásah v podaní slovenského reprezentanta v nadstavenom čase prvého polčasu na priebežných 2:0 sa ukázal ako víťazný. Asistoval mu Morgan Whittaker, s ktorým si vymenili úlohy v nadstavení po 90. minúte. Middlesbrough si výhrou zaistil minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League.
