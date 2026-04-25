< sekcia Šport
Middlesbrough si zaistil baráž, Strelec s gólom a asistenciou
Middlesbrough si výhrou zaistil minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 25. apríla (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec prispel v anglickej Championship gólom a asistenciou k sobotnej výhre Middlesbrough nad Watfordom 5:1. Presný zásah v podaní slovenského reprezentanta v nadstavenom čase prvého polčasu na priebežných 2:0 sa ukázal ako víťazný. Asistoval mu Morgan Whittaker, s ktorým si vymenili úlohy v nadstavení po 90. minúte. Middlesbrough si výhrou zaistil minimálne baráž o postup do najvyššej anglickej súťaže Premier League.