Middlesbrough so Strelcom si v Premier League nezahrá
Londýn 23. mája (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec si v drese svojho FC Middlesbrough nezahrá v nasledujúcej sezóne v anglickej Premier League. Jeho tím prehral v sobotňajšom finále Championship v londýnskom Wembley s Hullom City 0:1. Klub z východu Anglicka sa predstaví v najvyššej súťaži prvýkrát od sezóny 2016/17. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Oliver McBurnie.
Pôvodne mali hrať proti Hullu City hráči Southamptonu. Riadiaci orgán súťaže ho však vylúčil z baráže pre viacero porušení pravidiel vrátane neoprávneného natáčania tréningov iných klubov. Middlesbrough nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu malo prísť 7. mája, dva dni pred prvým semifinále. To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení. Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.
Finálový duel priniesol vo Wembley tuhý boj o miestenku medzi anglickou elitou. Hral sa bojovný a súbojový futbal, pričom veľa ofenzívnej kvality nepriniesol. Oba tímy sa osmelili v závere prvého dejstva, keď po hlavičke McBurnieho zachránilo Middlesbrough brvno. V závere prvého polčasu sa dostal k zakončeniu spoza šestnástky aj Strelec, ale ľavačkou mieril mimo bránu. Slovenský útočník absolvoval na ihrisku 70 minút, po ktorých prenechal svoje miesto Haydenovi Hackneymu. Stretnutie rozhodla jediná chyba a po nej padol víťazný gól z kopačky McBurnieho.
Hull City strávil v Championship päť sezón po tom, čo sa do nej vrátili až z tretej League One. Hull obsadil v ročníku 2025/26 po dlhodobej časti 6. miesto a do baráže postúpil z poslednej možnej pozície. Vlani sa pritom iba tesne zachránil, keď skončil na 21. pozícii a v súťaži ho zachránilo lepšie skóre v porovnaní s Lutonom Town.
finále play off Championship o postup do PL (Wembley):
Hull City - FC Middlesbrough 1:0 (0:0)
Gól: 90.+5 McBurnie
/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 70. minúty/
/Hull City postúpil do Premier League/
