Streda 13. máj 2026
Middlesbrough so Strelcom vypadlo v baráži, na Wembley ide Southampton

Na snímke z gólu sa raduje Dávid Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Švédsko 11. októbra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Southampton čaká súboj o návrat medzi elitu na Wembley proti Hull City.

Southampton 13. mája (TASR) - Futbalisti Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o účinkovanie v Premier League. V odvetnom semifinále prehrali v utorok na pôde Southamptonu 1:2 po predĺžení. Domácich čaká súboj o návrat medzi elitu na Wembley proti Hull City.

Middlesbrough vstúpilo do zápasu dobre a zužitkovalo to v piatej minúte. Callum Brittain našiel prízemnou prihrávkou v pokutovom území Rileyho McGreeho, ktorý úspešne zakončil k žrdi. Domáci vyrovnali gólom do šatne. James Bree zahral priamy kop z náročného uhla, ktorý našiel najprv Ryana Manninga a nakoniec skóroval Ross Stewart. Ďalší gól padol až v 116. minúte a ukázal sa ako víťazný. Shea Charles využil únavu hostí a zaskočil brankára Solomona Brynna z diaľky.



semifinále play off Championship o postup do PL

druhý zápas:

FC Southampton - FC Middlesbrough 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 45.+1. Stewart, 116. Charles - 5. McGree

/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 83. minúty/

/prvý zápas: 0:0, Southampton postúpil/
