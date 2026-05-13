< sekcia Šport
Middlesbrough so Strelcom vypadlo v baráži, na Wembley ide Southampton
Southampton čaká súboj o návrat medzi elitu na Wembley proti Hull City.
Autor TASR
Southampton 13. mája (TASR) - Futbalisti Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o účinkovanie v Premier League. V odvetnom semifinále prehrali v utorok na pôde Southamptonu 1:2 po predĺžení. Domácich čaká súboj o návrat medzi elitu na Wembley proti Hull City.
Middlesbrough vstúpilo do zápasu dobre a zužitkovalo to v piatej minúte. Callum Brittain našiel prízemnou prihrávkou v pokutovom území Rileyho McGreeho, ktorý úspešne zakončil k žrdi. Domáci vyrovnali gólom do šatne. James Bree zahral priamy kop z náročného uhla, ktorý našiel najprv Ryana Manninga a nakoniec skóroval Ross Stewart. Ďalší gól padol až v 116. minúte a ukázal sa ako víťazný. Shea Charles využil únavu hostí a zaskočil brankára Solomona Brynna z diaľky.
Middlesbrough vstúpilo do zápasu dobre a zužitkovalo to v piatej minúte. Callum Brittain našiel prízemnou prihrávkou v pokutovom území Rileyho McGreeho, ktorý úspešne zakončil k žrdi. Domáci vyrovnali gólom do šatne. James Bree zahral priamy kop z náročného uhla, ktorý našiel najprv Ryana Manninga a nakoniec skóroval Ross Stewart. Ďalší gól padol až v 116. minúte a ukázal sa ako víťazný. Shea Charles využil únavu hostí a zaskočil brankára Solomona Brynna z diaľky.
semifinále play off Championship o postup do PL
druhý zápas:
FC Southampton - FC Middlesbrough 2:1 pp (1:1, 0:0)
Góly: 45.+1. Stewart, 116. Charles - 5. McGree
/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 83. minúty/
/prvý zápas: 0:0, Southampton postúpil/
druhý zápas:
FC Southampton - FC Middlesbrough 2:1 pp (1:1, 0:0)
Góly: 45.+1. Stewart, 116. Charles - 5. McGree
/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 83. minúty/
/prvý zápas: 0:0, Southampton postúpil/