Midtjylland sa stal dánskym šampiónom, spoluhráčov povzbudil aj Olsson

Kodaň 26. mája (TASR) - Futbalisti Midtjyllandu sa stali novými šampiónmi dánskej ligy. V nedeľnom dramatickom závere sezóny síce remizovali so Silkeborgom 3:3, no ich najväčší rival v boji o titul Bröndby podľahol Aarhusu 2:3 a v tabuľke zaostal o bod.



Midtjylland do svojej zbierky pridal štvrtý majstrovský titul, naposledy sa z neho tešil v sezóne 2019/2020. Svojich spoluhráčov z tribúny povzbudzoval aj stredopoliar Kristoffer Olsson, ktorý sa zotavuje po akútnom ochorení mozgu.