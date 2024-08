Midtjylland srší sebavedomím, Thomasberg: Obavy nie sú namieste

Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú po minulotýždňovej remíze 1:1 v Dánsku na dosah historický úspech v podobe premiérovej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov. Podľa ich trénera Vladimíra Weissa musia hrať v stredajšej domácej odvete play off proti FC Midtjylland s vášňou, zároveň však nesmú byť premotivovaní.



Pokiaľ Slovan uspeje, bude mať Slovensko po 1. FC Košice, Artmedii Petržalka a MŠK Žilina štvrtého zástupcu v LM a prvého po štrnástich rokoch. V ročníku 2010/2011 účinkoval medzi smotánkou žilinský klub, ktorý v konkurencii Chelsea Londýn, Olympique Marseille a Spartaka Moskva nebodoval a obsadil posledné štvrté miesto v F-skupine. Žreb ligovej fázy LM, v ktorej bude premiérovo účinkovať 36 tímov, je na programe vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h v Nyone.



"Vieme, aký zápas očakávame. Ľudia nám fandia a chcú sa s nami fotiť, nemôžeme si ísť ani sadnúť na kávu, celé mesto žije zajtrajškom. Ľudia sú fantastickí, celá Bratislava a možno aj Slovensko nám fandia. Cítime obrovskú vášeň a očakávania, ale ja ako tréner to beriem s čistou hlavou, aby som hráčov čo najlepšie pripravil na zápas. Musia sa na neho tešiť, ale nesmú byť premotivovaní," povedal Weiss na predzápasovej tlačovej konferencii. Slovanisti odchádzajú v utorok popoludní na sústredenie do Šamorína, vo výprave chýbajú zranení Sharani Zuberu a Lukáš Pauschek.



"Dvaja-traja hráči majú virózu. Niečo je v ovzduší, ale ja dúfam, že zajtra budú môcť nastúpiť. Neberiem zajtrajšok ako zápas desaťročia alebo dvadsaťročia, ale ako šancu priniesť to, čo som sľúbil po mojom príchode do Slovana. Uvidíme, či na Tehelné pole zavítajú Barcelona, Real Madrid alebo iné silné tímy v rámci Európskej ligy v prípade, že by sme zajtra neuspeli. Midtjylland rešpektujem, má dobrú kvalitu a výborné individuality, moderné a rýchlostné typy hráčov. My sme zasa skúsenejší a starší. Zajtra môžu rozhodovať vášeň ľudí a práve spomínané skúsenosti, ale aj fyzička, jedna chyba či vydarená strela do vinkla. Neviem, ako to dopadne, ale sľubujem našim fanúšikom, že do toho dáme všetko. Dúfam, že nás dotlačia do takého tranzu, že budeme mať viac síl a po zápase nás vytlieskajú," dodal Weiss.







Čoskoro 60-ročný kormidelník už zažil skupinovú fázu s Artmediou Petržalka. Legendárne zápasy so Celticom Glasgow či play off proti Partizanu Belehrad zo sezóny 2005/2006 mu však nevíria hlavou. "Bolo to krásne obdobie mojej kariéry, rád naň spomínam. Je to však minulosť a z tej sa nedá žiť, v hlave mám len spomienky na to nádherné obdobie."



Slovan poženie v stredu za postupom vypredané Tehelné pole, hostí príde povzbudiť 250 priaznivcov. "Pre každého hráča je radosť hrať pred vypredaným štadiónom. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí zajtra prídu, s ich podporou sa nám hrá lepšie. Ľahšie sa nám behá a máme viac energie. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do hlavnej fázy a dotiahli sem veľké kluby. Je to veľká šanca, lebo iba málo hráčov z nášho kádra si ju v minulosti zahralo," uviedol Tigran Barseghjan.



Arménsky krídelník patrí medzi ofenzívnych lídrov úradujúceho slovenského šampióna. Do sezóny vstúpil vo vynikajúcej forme, keď zaznamenal päť gólov a dve asistencie. Celkovo však Slovan pôsobí kompaktne, v tomto ročníku ešte neokúsil pocit prehry. "Sme dobre nastavení a chceme sa pobiť o postup. Po prvom zápase vieme, že musíme dať viac gólov ako oni a potom budeme úspešní, to je jasné. Máme dobré mužstvo, ideme správnym smerom," dodal Barseghjan.



Tréner Midtjyllandu Thomas Thomasberg je presvedčený o kvalitách svojho tímu, ktorému verí, že kľúčový zápas zvládne. "Ideme do neho skôr s vierou, že môžeme vyhrať. Obavy nie sú namieste. Vždy sme si hovorili, že naším snom je účasť v Lige majstrov a teraz sme blízko k jeho splneniu. Aj keď sme v prvom zápase nedosiahli výsledok, aký sme chceli, veríme, že to tu dotiahneme do konca. Zajtra budeme hrať ofenzívne, potrebujeme vyhrať, sme si toho vedomí," uviedol Thomasberg na oficiálnej tlačovej konferencii.



Úradujúci dánsky majster si v prípade úspechu na Tehelnom poli zabezpečí druhú účasť v skupinovej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže. V sezóne 2020/2021 získal dva body v šiestich dueloch a skončil štvrtý v D-skupine za Liverpoolom, Atalantou a Ajaxom. "Máme niekoľko individualít v tíme, ktoré vedia rozhodovať ťažké zápasy. Myslím si, že je v našich silách v Bratislave vyhrať. Verím, že nájdeme kľúč k prekonaniu súperovej defenzívy," konštatoval stredopoliar Oliver Sorensen.