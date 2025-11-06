< sekcia Šport
Midtjylland zdolal Celtic 3:1 a bez straty bodu je na čele
Bez prehry zostali hráči SC Freiburg, ktorí zvíťazili na ihrisku Nice, keď v druhej polovici prvého polčasu otočili z 0:1 na konečných 3:1.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Futbalisti dánskeho Midtjyllandu sú aj po štvrtom kole Európskej ligy 2025/2026 bez straty bodu. Vo štvrtkovom zápase zdolali doma glasgowský Celtic 3:1 a priebežne sú na čele tabuľky so skóre 11:3.
Bez prehry zostali hráči SC Freiburg, ktorí zvíťazili na ihrisku Nice, keď v druhej polovici prvého polčasu otočili z 0:1 na konečných 3:1. Tretiu výhru za sebou zaznamenala Celta Vigo, ktorá triumfovala na štadióne Dinama Záhreb 3:0 a domácim pripravila vôbec prvú prehru v súťaži.
Európska liga 2025/2026 - 4. kolo ligovej fázy:
FC Utrecht - FC Porto 1:1 (0:0)
Góly: 48. Rodriguez - 66. Sainz, ČK: 66. Barkas (Utrecht)
Sturm Graz - Nottingham Forest 0:0
Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles 2:0 (0:0)
Gól: 59. Vertessen, 80. Terzič
OGC Nice - SC Freiburg 1:3 (1:3)
Góly: 25. Kevin - 29. Manzambi, 39. Grifo (z 11 m), 42. Scherhant
FC Midtjylland - Celtic Glasgow 3:1 (3:0)
Góly: 34. Erlič, 35. Gogorza, 41. Franculino - 81. Hatate (z 11 m)
Malmö FF - Panathinaikos Atény 0:1 (0:0)
Gól: 85. Djuričič
Dinamo Záhreb - Celta Vigo 0:3 (0:3)
Góly: 4. a 44. Duran, 28. Dominguez (vl.)
Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 85. Arnautovič (z 11 m)
FC Bazilej - FCSB 3:1 (1:0)
Góly: 19. a 73. Shaqiri (prvý z 11 m), 89. Salah - 57. Olaru, ČK: 12. Tarnovanu (FCSB)
