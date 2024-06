Miešaná štafeta SR postúpila do finále ME na 4x100 m

Belehrad 21. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v miešanej štafete na 4x100 m v. sp. zabojujú o medaily na plaveckých ME v Belehrade. Do večerného finále postúpilo kvarteto Matej Duša, Tibor Tišťan, Lillian Slušná a Teresa Ivanová, ktoré v rozplavbe obsadilo posledné siedme miesto s časom 3:46,15 min. Na vedúcich Maďarov stratilo 16,58 s, tímy Bulharska a Fínska neštartovali.



Ivanová a Slušná sa z postupu tešili aj v disciplíne 50 m v. sp. V dopoludňajšej rozplavbe obsadili 9., respektíve 14. priečku a dostali sa medzi 16 najlepších. V polohových pretekoch na 200 m sa zadarilo ich krajanke Tamare Potockej, ktorá dosiahla čas 2:18,24 min. a do semifinále postúpila zo 7. miesta. Účasť v ďalšej fáze si nevybojoval Richard Nagy, v rozplavbe na 200 m motýlik sa umiestnil na 23. pozícii.