Miešané štafety vyhrali Francúzi pred Nórmi, Slováci 16.

MS v Novom Meste na Morave - mix:



1. Francúzsko (Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová) 1:09:24,4 h (1+9),

2. Nórsko (Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmarková Tandrevoldová) +45,2 s (0+8),

3. Švédsko (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +1:01,7 (0+10),

4. Švajčiarsko +1:02,9 (0+3),

5. Nemecko +1:30,9 (1+9),

6. Rakúsko +2:30,5 (0+7),

7. Ukrajine +2:48,8 (0+8),

8. Belgicko +3:10,0 (0+4),

9. Slovinsko +3:22,2 (1+11),

10. Taliansko +4:02,8 (3+15)

Nové Mesto na Morave 7. februára (TASR) - Francúzski biatlonisti získali zlato v úvodnom mixe na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Kvarteto v zložení Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová triumfovalo časom 1:09:24,4 hodiny. Druhí skončili Nóri so stratou 45,2 sekundy a bronz získali Švédi (1:01,7 min). Slováci Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili so streleckou bilanciou 2+13 16. miesto so stratou 6:23,5 minúty.Organizátorov trápili v posledných dňoch počasie. Vysoké teploty, dážď a silný vietor im poriadne sťažili prípravu šampionátu a poveternostné podmienky im neprijali ani v stredu. Teplota sa vyšplhala tesne pod päť stupňov a išlo sa na mäkkej podložke, keďže v dejisku dosť pršalo. Prvú položku zvládli čisto Nemci, Švajčiar, Nóri a Američania a v tomto poradí sa zoradili aj na trati. Darilo sa Sklenárikovi, ktorý potreboval len jeden náhradný náboj a figuroval na 11. mieste. Na druhej musel trikrát nabíjať, ale odovzdal na sľubnom 12. mieste s minútovou stratou na Francúzsko. Druhý išiel Justus Strelow z Nemecka a za ním Tarjei Bö. Poradie na čele zostalo aj po tretej streľbe, no Cesnek musel ísť na trestné kolo a klesol na 19. priečku už s výraznou stratou. Kuzminovú poslal na trať až na 21. mieste. Po druhej odovzdávke viedol Nemec Philipp Nawrath tesne pred Quentinom Fillonom Mailletom. Nórski bratia Tarjei a Johannes Thingnes Böovci stratili z tretieho miesta 30 sekúnd.Na šiestej položke zaváhala Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová a musela na trestné. Franziska Preussová udržala prvé miesto a Karoline Offigstad Knottenová sa posunula na 2. priečku, na tretiu sa dostala Lena Häckiová-Grossová, keďže Švajčiari dovtedy potrebovali iba jeden náhradný náboj. Kuzminová predviedla kvalitný beh, ale nevyhla sa trestnému kolu po ležke a klesla na 22. miesto. Preussová išla na trestné naopak po stojke, Knottenová udržala prvé miesto pred Häckiovou, no na poslednú výmenu už prišla tesne prvá Braisazová-Bouchetová. Švajčiarky strácali šesť sekúnd a Nórky osem. Za nimi išli Švédky a Nemky. Kuzminová sa posunula na 19. priečku s mankom 4:18 minúty. Na poslednú ležku dobehla prvá Julia Simonová s malým náskokom pred Ingrid Landmarkovou Tandrevoldovou. Francúzka predviedla čistú streľbu, Nórka raz zaváhala a nabrala stratu 25 sekúnd. Švédka Elvira Öbergová sa odpútala od Švajčiarky Amy Basergovej. Mária Remeňová strieľala čisto a priebežne išla 18. Simonová prišla na záverečnú položku s pohodlným náskokom, no aj tak predviedla presnú rýchlopaľbu a prišla si po zlato. Tandrevoldová jednu chybu rýchlo opravila a pre svoju krajinu získala striebro, na tretie miesto sa dostala Basergová, no s náskokom len 11 sekúnd, ktorý Öbergová v závere stiahla a obsadila tretiu priečku.Slováci, ktorí v tejto sezóne odbehli na najvyššej úrovni (SP, MS) prvú miešanú štafetu, skončili na 16. mieste, keď Mária Remeňová na poslednom úseku ani raz neminula a do cieľa prišla so stratou 6:23,5 minúty na víťazov. Slováci skončili na 16. priečke aj vlani v Oberhofe.Sklenarík sa tesne vyhol trestnému kolu, keď na stojke potreboval všetky tri náhradné náboje. "Myslím, že pri poslednom výstrele som už chcel ísť veľmi na trať a nebolo to veľmi vypracované. Bežecky som sa však cítil dobre, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej," povedal pre RTVS. Cesnek i Kuzminová museli ísť na trestné po ležke. "Na strelnici som sa potrápila. Mala som väčšie očakávania. Po netrafenom terči som nemala ťažkú hlavu, ale keď mi nepadol prvý náhradný, druhý ani tretí náboj... Je mi ľúto, že som netriafala presne, som sklamaná. Na trati som sa snažila spraviť maximum," uviedla.Vo štvrtok je voľný deň a šampionát pokračuje v piatok, keď je na programe od 17.20 h šprint žien na 7,5 km. Muži absolvujú rýchlostné preteky o deň neskôr (17.05 h).