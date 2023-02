Miestenku vo florbalovej play off si vybojovalo Lido, končí Dubnica

Extraliga mužov – 22. kolo:



sobota 25. februára



Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK Victory Stars Dubnica n/V 11:8 (6:2, 3:1, 2:5)



Góly: 4. Kupec (Kovaľ), 6. Chochol, 14. Kupec (Banga), 15. Šifra (Sivák), 17. Baláž (Jurica), 20. Banga (Kupec), 23. Janiga, 25. Kovaľ (Banga), 25. Sivák, 50. Chochol (Kovaľ), 52. Kovaľ (Šifra) – 12. Madaj (Blažej), 18. Šatka J. (Šatka M.), 33. Blažej (Fleger), 41. Madaj (Fleger), 47. Janiga (Blažej), 47. Fiala (Šťastný), 54. Madaj (Blažej), 55. Madaj (Bulko M.)







FBK AS Trenčín - FBK Nižná 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)



Góly: 11. Dávidek (Heleš), 12. Halas (Hrušovský), 40. Heleš (Matejka), 46. Kusenda (Matejka) – 7. Santer (Kuboš), 19. Reguly (Latka), 51. Belko (Santer)







FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - TEMPISH CAPITOL Floorball Club 7:8 pp (2:2, 4:3, 1:2 - 0:1)



Góly: 4. Cvacho (Gavlák), 13. Miške (Korček), 27. Korček (Tulák), 30. Jančo S. (Mirt), 35. Mirt (Jančo S.), 40. Sabol (Škvarna), 47. Cvacho (Jančo S.) – 17. Hečko L., 20. Haluška (Szabó), 24. Dluhoš (Hečko M.), 34. Pavlák (Hečko L.), 36. Trefný (Hečko M.), 45. Trefný (Haluška), 48. Dluhoš (Hečko M.), 61. Hečko M. (Szabó)







ŠK Lido Prírodovedec Bratislava - FaBK ATU Košice 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)



Góly: 30. Smutný (Nôta), 36. Nôta (Skyslak), 49. Beriac (Gažík), 49. Kopecký (Vico), 52. Kopecký (Beriac) – 20. Kerekeš (Kozej), 22. Navrátil (Bezeg T.), 51. Navrátil (Németh), 52. Pazsiczký (Blaszczyk)







1. FBC Florbal Trenčín - FBC alkoholonline.sk Prešov 16:9 (4:1, 7:4, 5:4)



Góly: 10. Amrich (Kvasnica), 14. Poruban (Mitucha), 19. Kubovič (Machara), 19. Mitucha (Poruban), 21. Amrich (Kvasnica), 23. Kvasnica (Amrich), 23. Machara (Kvasnica), 24. Poruban (Mitucha), 33. Amrich (Kvasnica), 35. Amrich, 36. Kvasnica (Machara), 46. Mitucha (Počarovský), 51. Kubovič (Machara), 52. Peško (Ondrášik N.), 53. Poruban (Vrábeľ), 53. Ondrášik N. (Kubovič) – 9. Štupák (Tall J.), 22. Šolc (Dlugoš), 30. Sikorjak (Leško), 34. Leško (Štupák), 35. Dlugoš (Štofko), 50. Leško (Joščák), 54. Leško (Joščák), 58. Danč (Frivaldský), 60. Dlugoš (Frivaldský)







FK Florko Košice - Exel Snipers Bratislava 13:5 (4:1, 3:2, 6:2)



Góly: 1. Kátlovský (Vyšňan), 9. Halás (Blaško J.), 12. Kriš (Hrabčák), 14. Hrabčák (Kriš), 28. Hutka (Halás), 34. Blaško L. (Vašíček), 39. Kátlovský (Vyšňan), 44. Kriš (Hrabčák), 48. Kátlovský (Kriš), 52. Vašíček, 55. Kátlovský (Hrabčák), 57. Halás (Hrabčák), 60. Sojka (Doša) – 10. Ondruška (Pacek), 23. Lauko (Pacek), 26. Ondruška (Pacek), 52. Duran (Lauko), 58. Duran (Nikulin)

Bratislava 25. februára (TASR) - Úradujúci majster 1. FBC Trenčín zakončil základnú časť vo florbalovej Extralige mužov víťazstvom nad FBC Prešov 16:9. Vo štvrťfinále sa stretne so Snipers Bratislava. 1. FBC Trenčín vyhral základnú časť s 11-bodovým náskokom pred Grasshoppers Žilina.Miestenku do play off ukoristilo v záverečnom 22. kole základnej časti bratislavské Lido, ktoré zdolalo v sobotu FaBK ATU Košice 5:4. Vo štvrťfinále narazí na FBK AS Trenčín.S extraligou sa lúči Dubnica nad Váhom, ktorá na záver prehrala na pôde Tsunami Záhorská Bystrica 8:11. Tsunami začne play off na ihrisku Grasshoppers, poslednú štvrťfinálovú dvojicu tvoria Florko Košice a FBK Nižná.