Miestni nesúhlasia s výstavbou areálu na OH 2032 v Brisbane

Brisbane 28. apríla (TASR) - Menej ako rok po tom, čo Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) odporučila výstavbu Redland Whitewater Centre pre olympiádu v Brisbane 2032, sa miestni obyvatelia začali obávať, že projekt bude finančne nevýhodný.



Podľa prieskumu môže výstavba centra zaťažiť miestnu samosprávu, ktorá bude musieť financovať infraštruktúru, ako sú cesty a parkoviská. Mnoho obyvateľov preferuje investovanie do zlepšenia existujúcich zariadení. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) podporuje využívanie existujúcich alebo dočasných športovísk na zabezpečenie udržateľnosti hier a zníženie finančnej záťaže pre hostiteľské krajiny. Napriek tomu zahŕňa návrh vytvorenie viacerých nových zariadení.



Paddle Australia a zástupcovia vodných športov však projekt podporujú, považujúc ho za zásadný pre rozvoj vodného slalomu v Austrálii. Nové dejisko by malo ponúknuť priestor pre medzinárodné podujatia a tréningové možnosti. Popularitu športu zvýšili v krajine sestry Jessica a Noemie Foxové, ktoré priniesli z vlaňajšej parížskej olympiády tri zlaté medaily a opanovali tak všetky ženské disciplíny.



Obavy sa však objavujú aj vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s Penrith Whitewater Stadium, ktorý hostil olympijské hry v roku 2000 a čelil finančným problémom od otvorenia v roku 1999. Miestna samospráva tiež varuje pred dlhodobými finančnými ťažkosťami, ktoré by mohli preťažiť rozpočet, pričom niektoré miestne infraštruktúrne projekty zostávajú nevybavené. Napriek podpore zo strany športovej komunity zosátva finančná udržateľnosť projektu stále nejasná. Informácie priniesol portál insidethegames.