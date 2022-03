Mihajlovič sa vráti do nemocnice, podstúpi ďalšiu liečbu leukémie

Rím 26. marca (TASR) - Tréner futbalistov Bologne Siniša Mihajlovič, ktorý od roku 2019 bojuje s leukémiou, sa vráti do nemocnice. V sobotu oznámil, že bude musieť byť opäť hospitalizovaný, pretože existuje riziko opätovného zhoršenia jeho zdravotného stavu.



"Reakcia organizmu na transplantáciu bola výborná, no, bohužiaľ, tieto choroby sú zákerné," citovala 53-ročného Srba agentúra AFP. "Uplynulé testy odhalili, že existuje riziko zhoršenia stavu. Aby som sa tomu vyhol, budem musieť absolvovať liečebný program. Tentoraz nezvolím vkĺzačku, aby som zastavil unikajúceho protivníka, budem sa ho snažiť pokryť a neumožním mu dostať sa predo mňa," dodal Mihajlovič, ktorý do nemocnice Sant'Orsola v Bologni pôjde budúci týždeň.



Bývalý obranca a reprezentant Juhoslávie získal počas hráčskej kariéry titul v Serii A s Laziom Rím (2000) aj Interom Miláno (2006). S Laziom triumfoval v roku 1999 aj v Pohári víťazov pohárov (PVP), s CZ Belehrad vyhral v roku 1991 Európsky pohár majstrov (EPM). Po konci hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu. Na lavičku Bologne zasadol v roku 2018, dokázal ju vyhrabať z pásma zostupu a sezónu ukončil na 10. priečke. V nasledujúcich dvoch ročníkoch doviedol tím zhodne k 12. miestu. Osem kôl pred koncom prebiehajúcej sezóny patrí Bologni 13. miesto.