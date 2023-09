Mihálik chce po prehre vo Zvolene popracovať na disciplíne

Zvolen 18. septembra (TASR) - Hokejisti Zvolena sa nezľakli súpera, využili výhodu domáceho prostredia a v 2. kole Tipos extraligy zvíťazili nad Michalovcami 4:1. Uvedomovali si výsledok z úvodného kola, v ktorom Michalovčania vyhrali v Bratislave nad Slovanom, keď mu nasúkali až osem gólov. Tento scenár pod Pustým hradom nechceli dopustiť.



"Bavili sme sa s chalanmi ráno, že Michalovce dali osem gólov Slovanu na jeho ľade. Vedeli sme však aj to, že Bratislavčania veľa toho nemali a v otváracom zápase si nerozumeli na ľade a práve to vyhovovalo Michalovčanom. My vieme, že doma sme silným tímom, každý rok to potvrdzujeme, takže sme išli od minúty k minúte za víťazstvom. Odviedli sme tímovú robotu. Po prvej vyrovnanej tretine nám vyšla druhá výborne, bola v našej réžii. V tretej tretine mali hostia šance, ale podržal nás brankár, čo bolo kľúčové," hodnotil duel zvolenský útočník Radovan Bondra, ktorý strelil tretí gól domácich: "Každému hráčovi pomôže, ak dá gól a vyhrá sa k tomu dôležitý zápas. Michalovce prišli nabudené po výhre na Slovane, my sme prehrali v Mikuláši, takže bol to ťažký zápas s výborným súperom. V Mikuláši sme mali veľa oslabení, čo nás dostalo mimo zápas, neboli sme v tempe. To sme v nedeľu eliminovali, predviedli dobrý forčeking, získavali sme dosť pukov a vytvárali si šance. To tiež rozhodlo."



Kapitán Michaloviec Vladimír Mihálik po prehre vo Zvolene vysoko hodnotil duel po kvalitatívnej stránke. S výsledkom však spokojný nebol: "Hralo sa vo vysokom tempe, bol to vyrovnaný zápas, iba záver bol nervózny. Myslím si, že sa to dalo zvládnuť inak. Uhrali sme dobrý výsledok na Slovane, vo Zvolene prišlo akési bolenie brucha. Nevyšlo nám to. Mali sme šance, no nepopadalo nám to, možno sme sa v piatok v Bratislave vystrieľali."



Skúsený zadák, ktorý začal v Michalovciach štvrtú sezónu, z prehry vo Zvolene veľkú vedu nerobí. Predostrel optimistickú víziu: "Ideme ďalej, máme kvalitný tím, dobré mužstvo. Nič sa nedeje, nestresujeme, nie je žiadna panika, vyriešime si nejaké veci. Na disciplíne musíme popracovať a tiež na nejakých detailoch. Inkasovali sme góly, pri ktorých sa ťažko dalo niečo urobiť lepšie. Zvolenčania to dobre trafili."