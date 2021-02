Mihalík z Cracovie bude na jar hosťovať v Sigme Olomouc

Olomouc 8. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Jaroslav Mihalík dohrá prebiehajúcu sezónu v Sigme Olomouc. Český klub ho získal na hosťovanie do konca sezóny z Cracovie Krakov.



"Po odchode Šimona Faltu a zranení Jáchyma Šípa sme cítili potrebu priviesť krajného záložníka. Jaroslav prichádza na hosťovanie do konca sezóny. Je to stále perspektívny hráč a slovenský reprezentant. V Olomouci bude zároveň bojovať o konečnú nomináciu na EURO," povedal pre klubový web športový manažé Sigmy Ladislav Minář.



Mihalík v roku 2016 prestúpil zo Žiliny do Slavie Praha, v drese ktorej sa v sezóne 2016/2017 podieľal na zisku titulu. Druhú časť ročníka už dohral v Cracovii a jeho hosťovanie v poľskom klube sa potom zmenilo na prestup. Z Cracovie v uplynulom období hosťoval aj v Žiline a Lechii Gdaňsk. Na konte má osem štartov za slovenskú reprezentáciu.