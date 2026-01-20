Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AO: Mihalíková postúpila s Nicholsovou do druhého kola štvorhry

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

Na úvod zvíťazili nad maďarsko-belgickou dvojicou Anna Bondárová, Jaqueline Cristianová 6:3, 6:2.

Autor TASR
Melbourne 20. januára (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila s Britkou Oliviou Nichollsovou do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Na úvod zvíťazili nad maďarsko-belgickou dvojicou Anna Bondárová, Jaqueline Cristianová 6:3, 6:2.

štvorhra - 1. kolo - výsledok:

Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.-12) - Anna Bondárová, Jaqueline Cristianová (Maď./Bel.) 6:3, 6:2
.

