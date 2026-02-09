Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mihalíková s Britkou Nichollsovou postúpili v Dauhe do 2. kola

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

V pondelkovom 1. kole si poradili s japonsko-taiwanským párom Eri Hozumiová, Wu Fang-Hsien 6:3, 6:2. V ďalšom stretnutí budú ich súperkami Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Autor TASR
Dauha 9. februára (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do osemfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Dauhe. V pondelkovom 1. kole si poradili s japonsko-taiwanským párom Eri Hozumiová, Wu Fang-Hsien 6:3, 6:2. V ďalšom stretnutí budú ich súperkami Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

štvorhra - 1. kolo:

Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V. Brit./SR) - Eri Hozumiová, Wu Fang-Hsien (Jap./Taiwan) 6:3, 6:2.
