Mihalíková s Nichollsovou neobhája finále na turnaji v Indian Wells
Obhajkyne vlaňajšieho finále nestačili v úvodnom zápase na ukrajinsko-americkú dvojicu Ľudmila Kičenoková, Desirae Krawczyková a podľahli jej 5:7, 7:6 (5), 10:12.
Autor TASR
Indian Wells 6. marca (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou nepostúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. Obhajkyne vlaňajšieho finále nestačili v úvodnom zápase na ukrajinsko-americkú dvojicu Ľudmila Kičenoková, Desirae Krawczyková a podľahli jej 5:7, 7:6 (5), 10-12. V supertajbrejku nevyužili za stavu 9-7 dva mečbaly.