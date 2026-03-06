Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mihalíková s Nichollsovou neobhája finále na turnaji v Indian Wells

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obhajkyne vlaňajšieho finále nestačili v úvodnom zápase na ukrajinsko-americkú dvojicu Ľudmila Kičenoková, Desirae Krawczyková a podľahli jej 5:7, 7:6 (5), 10:12.

Autor TASR
Indian Wells 6. marca (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou nepostúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. Obhajkyne vlaňajšieho finále nestačili v úvodnom zápase na ukrajinsko-americkú dvojicu Ľudmila Kičenoková, Desirae Krawczyková a podľahli jej 5:7, 7:6 (5), 10-12. V supertajbrejku nevyužili za stavu 9-7 dva mečbaly.
