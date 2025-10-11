< sekcia Šport
Mihalíková s Nichollsovou neuspeli v semifinále štvorhry vo Wu-chane
V semifinále prehrali s austrálskou-českou dvojicou Storm Hunterová, Kateřina Siniaková 3:6 a 0:6.
Autor TASR
Wu-chan 11. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková si s Britkou Oliviou Nichollsovou nezahrá vo finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. V semifinále prehrali s austrálskou-českou dvojicou Storm Hunterová, Kateřina Siniaková 3:6 a 0:6.
štvorhra - semifinále:
Storm Hunterová, Kateřina Siniaková (Aust./ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) 6:3, 6:0
