Mihalíková s Nichollsovou neuspeli v semifinále štvorhry vo Wu-chane

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

V semifinále prehrali s austrálskou-českou dvojicou Storm Hunterová, Kateřina Siniaková 3:6 a 0:6.

Autor TASR
Wu-chan 11. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková si s Britkou Oliviou Nichollsovou nezahrá vo finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. V semifinále prehrali s austrálskou-českou dvojicou Storm Hunterová, Kateřina Siniaková 3:6 a 0:6.



štvorhra - semifinále:

Storm Hunterová, Kateřina Siniaková (Aust./ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) 6:3, 6:0
