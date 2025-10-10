< sekcia Šport
Mihalíková s Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry vo Wu-chane
Vo štvrťfinále zdolali Slovenku Rebeccu Šramkovú a Češku Lindu Noskovú po dramatickom boji 7:5, 2:6 a 10:5.
Autor TASR
Wu-chan 10. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. Vo štvrťfinále zdolali Slovenku Rebeccu Šramkovú a Češku Lindu Noskovú po dramatickom boji 7:5, 2:6 a 10:5. V boji o finále budú čeliť austrálsko-českej dvojici Storm Hunterová, Kateřina Siniaková.
štvorhra - štvrťfinále:
Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 7:5, 2:6, 10:5
Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ, Linda Nosková (SR/ČR) 7:5, 2:6, 10:5