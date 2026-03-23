Mihalíková s Nichollsovou postúpili do 2. kola štvorhry na turnaji WTA
V úvodnom zápase si poradili s rumunskou dvojicou Sorana Cirsteová, Jaqueline Cristianová 6:1, 7:5.
Autor TASR
Miami 23. marca (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v Miami. V úvodnom zápase si poradili s rumunskou dvojicou Sorana Cirsteová, Jaqueline Cristianová 6:1, 7:5. V ďalšom kole ich čaká najvyššie nasadený taliansky pár Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová.