Mihalíková s Nichollsovou postúpili do osemfinále štvorhry

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

Autor TASR
Paríž 30. mája (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou sa prebojovali do osemfinále štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V 2. kole zdolali na parížskej antuke ako nasadené desiatky poľsko-ukrajinský pár Magda Linettová, Julija Starodubcevová 4:6, 6:3, 6:4. Ich osemfinálovými súperkami budú Belgičanka Magali Kempenová a Slovinka Andreja Klepačová.
