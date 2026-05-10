Mihalíková s Nichollsovou prehrali na turnaji v Ríme
V nedeľu prehrali s ôsmou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou.
Autor TASR
Rím 10. mája (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v 1. kole štvorhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V nedeľu prehrali s ôsmou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Schuursová, Ellen Perezová za hodinu a 27 minút 4:6, 4:6.
ženy - štvorhra - 1. kolo:
Demi Schuursová, Ellen Perezová (Hol./Austr.-8) - Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V.Brit./SR) 6:4, 6:4
