Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Šport

Mihalíková s Nichollsovou sú v semifinále na turnaji WTA 125 v Paríži

.
Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

V súboji o postup do finále si zmerajú sily s ďalším japonsko-taiwanským párom Šuko Aojamová, En-Shuo Liang.

Autor TASR
Paríž 14. mája (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 125 v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-taiwanským párom Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu hladko 6:1 a 6:2. V súboji o postup do finále si zmerajú sily s ďalším japonsko-taiwanským párom Šuko Aojamová, En-Shuo Liang.
.

Neprehliadnite

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy

Medailisti MS v hokeji: Líder je Kanada, zlato obhajuje výber USA