Mihalíková s Nichollsovou sú v semifinále na turnaji WTA 125 v Paríži
Paríž 14. mája (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA 125 v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-taiwanským párom Eri Hozumiová, Fang-Hsien Wu hladko 6:1 a 6:2. V súboji o postup do finále si zmerajú sily s ďalším japonsko-taiwanským párom Šuko Aojamová, En-Shuo Liang.