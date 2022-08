Mihalíková so Sasnovičovou postúpili do 2. kola štvorhry na US Open

Ženy - štvorhra - 1. kolo:



Aleksandra Sasnovičová, Tereza MIHALÍKOVÁ (Biel./SR) - Irina Barová, Jekaterina Gorgodzeová (Rum./Gruz.) 6:4, 6:1

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou postúpili do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolali rumunsko-gruzínsky pár Irina Barová, Jekaterina Gorgodzeová 6:4, 6:1.