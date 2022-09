Mihalíková so Sasnovičovou prehrali v 2. kole štvorhry

ženy - štvorhra - 2. kolo:



Marta Kosťuková, Šuaj Čang (Ukr./Čína) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Aleksandra Sasnovičová (SR/Biel.) 6:1, 6:2



ženy - dvojhra - 3. kolo:



Jessica Pegulová (USA-8) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:7 (6), 6:0, Petra Kvitová (ČR-21) - Garbine Muguruzová (Šp.-9) 5:7, 6:3, 7:6 (10)



New York 3. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou prehrali v 2. kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V sobotu nestačili na ukrajinsko-čínsky pár Marta Kosťuková, Šuaj Čang hladko 1:6, 2:6.Česká tenistka Petra Kvitová postúpila do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvadsiata prvá nasadená hráčka zdolala v 3. kole deviatku "pavúka" Španielku Garbine Muguruzovú 5:7, 6:3, 7:6 (10). V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti ôsmej nasadenej Američanke Jessice Pegulovej, ktorá vyhrala nad kvalifikantkou Jüan Jüe z Číny 6:2, 6:7 (6), 6:0.