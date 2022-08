Mihambová mala pred ME pozitívny test na koronavírus

Mníchov 9. augusta (TASR) - Nemecká skokanka do diaľky Malaika Mihambová mala pozitívny test na koronavírus. Favoritka na zlato bojuje s časom, aby mohla súťažiť na "domácich" majstrovstvách Európy v Mníchove.



Dvojnásobná majsterka sveta a olympijská šampiónka povedala, že ide o "miernu infekciu", ale cíti sa unavená a netrénovala 10 dní: "Karanténa a symptómy mi, žiaľ, znemožnili ideálnu súťažnú prípravu pred ME."



Kvalifikácia skoku do diaľky žien je na programe 16. augusta a finále o dva dni neskôr. Nemka sa o svojom štarte na ME rozhodne v priebehu budúceho týždňa. Informovala agentúra DPA.